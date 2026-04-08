■MLB ブルージェイズードジャース（日本時間8日、ロジャース・センター）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード

ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地で行われたドジャース戦に“5番・三塁”で出場し、4打数1安打で2試合連続安打をマーク、ドジャースの山本由伸（27）との対戦は3打数1安打、第3打席に右中間へツーベースを放った。チームは波に乗れず6連敗、借金も3となった。

試合後、岡本は山本との対戦に「日本でもそこまで対戦は少なかったですし、テレビで見てたので、今日はすごく楽しみにして打席に立ちました」と話し、右中間へのツーベースには「なんていうんですかね、難しい、まあしっかりと打つべきところは打てたのかなと思います」と振り返った。

ツーベースを打つ前にカウント1−2から外角のスライダーをストライクコールされて、三振の場面でABSチャレンジ（自動ボール・ストライク判定）を使用したことには「そこ（外角）は広いなというふうに感じていたので、まぁ、あそこは終盤でしたし、やるしかないなと思いました。いや、まあボールと思ったんで、あれで迷ったら三振になるんで。まあ、あそこはちょっといきました」と話した。

9日は大谷翔平（31）との対決になるが「僕が一度、2年目のオープン戦、ほんと若いとき一度だけ、対戦しているんですけど、すごくバッターとしても投手としても、すごいと思うので、すごい楽しみに、チームとして勝てるように、頑張っていきたい」と気合を入れていた。