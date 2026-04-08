11人組グローバルボーイズグループINIが8日、都内で「パーソナライズヘアケアブランド『MEDULLA』新CM発表会」に登壇した。

「MEDULLA」は髪質や悩みに合わせて成分を調合する日本初のパーソナライズヘアケアプログラムで、質問に答えることで専門家が診断を行い、約7万通りの組み合わせから自身に合った商品が届く。

グループは同商品のブランドアンバサダーを務め、リーダー木村柾哉（28）は「光栄な気持ちでいっぱい。人数も多いし個性もあふれるメンバーなので、『MEDULLA』も1人1人にあった自分だけのヘアケアということで、パーソナルに寄り添うところがINIと重なるところがあってぴったり」と喜んだ。

CMはパステルカラーの衣装で撮影。許豊凡（27）のメンバーカラーは紫だが、CMでの衣装は青。「（メンバーに）青系統が3人いるので、着ることがない」といい、「メンバーカラーではなくて『MEDULLA』のパッケージに合わせた色。あまり着る機会のない色を着て、新しい自分を見つけた気がしました」と笑顔を見せた。

今後やってみたい髪形を聞かれると後藤威尊（26）は「サモエド」と回答。周囲から「犬！」とツッコまれる中、「サモエドのように、髪の毛をさらっと、ふんわりとした髪質に。セットするというよりは自然体で。真っ白にするのもありです！」と真剣に語った。