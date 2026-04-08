◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

「Prime Video Boxing 15」の公式会見が8日、都内のホテルで開かれ、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦に挑む同級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）と対面した。

那須川は昨年11月、井上拓真（大橋）とのWBC世界バンタム級王座決定戦に判定負けしてプロ初黒星。約4カ月半ぶりの再起戦で、フライ級とスーパーフライ級で2階級制覇したメキシコのスターと対戦する。勝者は5月2日に東京ドームで行われる現WBC世界バンタム級王者・井上拓真―同級4位・井岡一翔（志成）の勝者に対する指名挑戦者となる。

試合のテーマについて那須川は「何が何でも勝つというところですかね。あとは自分にしっかり勝ちに行くという強い気持ちで挑みたい」と答えた。会ったエストラダの印象を問われると、まずは「年齢面は特に関係ない。一番強いエストラダ選手を想定してきましたし、相手よりも今回はとにかく自分自身に勝ちたいという気持ちが強いので、絶対に負けたくない」と答え、「洗練されているというか、凄く整っている感じはあります。いい試合ができそうだなという感覚です」と印象を述べた。

35歳のエストラダに対しては、試合後半になれば那須川が有利との見方がある。そこを指摘されると「前半も後半も関係なく、変な予想をせずに試合を見ろ」と話した。同じキックボクシング出身で、5月2日に東京ドームで再起戦に挑む武居由樹（大橋）からは「お互い崖っ縁で負けたら終わり。互いに頑張ろう」とエールを送られていたが、「ちょっと崖の種類が違うんじゃないか」と首をかしげて笑いを誘い、「誰に何を言われたかは関係ない。本当に戦うだけなんで。周りから見たらそうかもしれないですけど、特に気にせず、お互い頑張ろうぜという言葉、それだけですね」と語った。

この日でプロボクシングデビューからちょうど3年が経過した。「いろんな経験をさせてくれますね、ボクシングは。前回初めて負けたのもそうですし、なかなか思ったようにいかないことが多いし、想像してたものよりはるかにデカいところにいるんだなと改めて感じます。でも、そこから逃げていても何も起こらないし、日々をただ過ごすのは好きじゃなくて、生きてる実感を求めて生きてるので、ボクシングというものに強い生きがいを感じてます。ボクサーとしても那須川天心としても凄く成長させてくれた3年間だったと思うので、これからもよろしくお願いします」と振り返り、成長した姿を見せられるか、との問いに「そのためにやってきてますし、見せることもできると思うし、見せるというよりやるべきことをしっかりやって、自分にしっかりフォーカスして戦いにいきたい」と意気込んだ。

興行のもようはプライムビデオで独占ライブ配信される。