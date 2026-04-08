女優蒼井優（40）が8日、都内で「ビヒダスヨーグルトWのビフィズス菌」の新CM発表会に出席した。14日から発売され、21日から放送の新CM「腸からわたしは」編に出演する。

CMを振り返り「ご一緒した子役の方だったり、女子高生の方が生き生きしてると思うんです。このCMの監督が、私も以前ご一緒した映画『普通の子供』の監督で、現場がとても和やかで、その空気がCMになっているのでうれしく思います」と話した。

CMではけん玉を披露。「たくさん練習をして、この撮影中にできるようになりました。人生で1回もできたことがなかったんですけど、この撮影の半日でできるようになりました」と笑顔を見せた。

「ビヒダスヨーグルト」シリーズについて「私の中でも定番商品で、よく食べていたので、お話をいただいた時はうれしかったです。自信を持って薦められます。毎日食べるのにちょうどいい甘さと酸味なので、ぜひ食べてください」と話した。

“腸活”については「割と昔から腸内環境を意識してきました。発酵食品を食べるようにして、子供にも食べさせています。気持ち良く過ごすのに腸って大切なんだなと思う。食べ物と直結しているので、そこを大切にしていると、毎日の目覚めも気持ちいい。そのままで食べたり、他のものと食べたり工夫しています」。おなかの脂肪を減らす機能ついては「ありがたいです。おいしいの延長にそれがあることがうれしい」。

お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）との間の3歳の女児のママ。「私は手抜きのプロなので、食べるだけで健康になれるのはうれしい。何か頑張りすぎて笑顔がなくなるくらいだったら、笑うことを優先しています。時間に追われることが苦手なので、早く行動して道草できる余裕を持つようにしています。夫の実家に娘と行って“じいじ”と“ばあば”と過ごすのが楽しい。プライベートでは、とにかく子供と夫とたくさん笑う。そんな毎日です」と話した。