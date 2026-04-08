Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

コンパクトなのに大容量、軽いのに丈夫、ポケットが多いのにゴチャつかない…。全部両立できるバッグなんてある？ そんな疑いを抱きつつ、WOODYBELLYの「帆布ボストンバッグ」に1〜2泊分の荷物を実際に詰め込んでみました。

結論からいうと、期待以上の使用感。「期待以上」と表すだけではもったいないので、検証した結果をお届けします。

帆布の質感と「きれいめ」の両立

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帆布（キャンバス）と聞くと、アウトドアギアのような無骨なイメージを抱くかもしれません。でも、洗い加工による柔らかな色味は、カジュアルすぎない上品な佇まい。新品なのにどこか肌なじみの良い、こなれた雰囲気が漂います。「きれいめカジュアル」というコンセプトが、手に取った瞬間に伝わってくる質感です。

合皮の持ち手は手になじむ絶妙な太さ。リベットのアクセントも、全体の「きちんと感」をしっかり底上げしてくれています。

1〜2泊分の荷物、本当にどこまで入る？

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今回は、春〜夏の1〜2泊を想定した以下のアイテムを用意しました。

・シャツ・下着・靴下の2日分 ・バスタオル ・洗面用品ポーチ ・タブレットPC ・充電器 ・財布 ・スマホ ・イヤホン

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実際に詰めてみると、思った以上に余裕の収容力。着替えとポーチをメイン収納にまとめ、その横にタブレットPCを並べても、まだスペースが残るほどです。これならペットボトルや折りたたみ傘も追加できそう。サイズ表の「横43×高25×マチ15cm」という数字以上に、しっかり確保された15cmのマチが効いています。

この「見た目以上に入る」感覚の秘密は、徹底した役割分担にあります。大きな荷物はメイン収納、小物は外ポケットへ。従来のボストンバッグだと小物がメイン収納を圧迫しがちですが、このバッグは小物を外に逃がすぶん、メイン空間をフルに活用できる設計です。

8つのポケットが叶える「小物の指定席」

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実際に8つのポケットを使い分けてみました。構成は、正面と背面に大きめZIPポケット、４隅にミニポケット、両サイドにオープンポケットです。

今回は、正面のZIPポケットにスマホ、背面に財布、ミニポケットにイヤホン、サイドにハンカチ……と「指定席」を配置。こうしておけば、移動中にメイン収納を開ける必要がほぼなくなります。

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電車で膝に乗せたまま、正面ポケットからスマホを取り出すシーンを想定して試してみたところ、バッグがコンパクトなので隣の人に迷惑をかける心配がなさそうです。

ZIPポケットにはマチがあるため、長財布や文庫本もすっぽり収まる深さ。ポケットが多すぎて使いにくい、なんて心配も無用でした。

約800gの「軽さ」がもたらすメリット

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数字だけでは伝わりにくい「軽さ」についても検証しました。

荷物を満載した状態で持ち上げても、バッグ自体の重さはほとんど気になりません。もちろん中身の重量は感じますが、バッグが足枷にならないこの軽さが、長時間の移動になればなるほど、じわじわと効いてくるはずです。

改札でICカードをタッチしながら持ち替えるときや、タクシーへのサッとした乗り降り。日常の何気ない動作がスムーズになりそう。まるでトートバッグのような気軽さで持ち運べるボストンです。

ダブルファスナーや底鋲、細部の実用性もぬかりなし

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細かな作り込みも優秀です。

ダブルファスナー： スライドが非常に滑らかで、好きな位置で開閉可能。片手で一気に開けられるのは、旅行中のストレス軽減に繋がりそう。 自立を助ける底板： 取り外し可能な底板のおかげで、荷物が少なくても形が崩れない。カフェやホテルの床に置いたとき、だらしなく倒れないのは嬉しいポイント。 5カ所の底鋲： 床置き時の汚れや擦れを防いでくれる、安心の実用ディテール。

さらに、畳むとかなり薄くコンパクトになるため、スーツケースに忍ばせて旅先のサブバッグにするのも良さそう。使わないときに家で場所を取らないのもありがたいメリットですね。

実際に試してわかったのは、このバッグが、普段使いから小旅行までに通じる「地に足のついた実用性」を形にしていること。特に8ポケットによる整理術は、ボストンバッグ特有の小物が迷子になるストレスを大幅に軽減してくれそうです。

WOODYBELLYの「帆布ボストンバッグ」は、現在machi-yaにて支援を受付中です。この身軽さを、ぜひ体感してみてください。

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Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、woodybellyより製品の貸し出しを受けております。