意外といい提言が並んでいてちょっとビックリ。

OpenAI（オープンエーアイ）いわく、人間を超えるAIモデル｢超知能（superintelligence）｣の出現は、社会に産業革命級の大きな変革をもたらすため、新たな社会契約が必要なのだとか。

OpenAIのサム・アルトマンCEOだけでなく、他の企業もずっとこの手の主張を続けてきましたが、｢じゃあ具体的にどうするの？｣という部分は、ほとんど語られてきませんでした。

OpenAIが提言するAI時代の政策

そんななか、OpenAIが4月6日に｢Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First（知能時代の産業政策：人々を最優先にするためのアイデア）｣と題したホワイトペーパーを公開し、現状の是正を目的とした一連の政策提案の概要を明らかにしました。

OpenAIによると、このホワイトペーパーの狙いは、AIが社会に与える影響への対処法について、より広範な議論を喚起することだそう。

中身はなかなか盛りだくさん。公的資産基金、週4日労働制、電力網への投資、そして社会的セーフティネットの強化などが並んでいます。

政策をどのように進めていくかについて、論文では以下のように提言しています。

この移行が具体的にどのように展開するかは誰にもわかりません。OpenAIとしては、人々が望むAIの未来を形作るための真の力を与える民主的プロセスを通じてこの移行を進めるべきであり、適応する能力を構築しながら、起こり得るさまざまな結果に備えるべきだと考えています。

アメリカの政界が割れる真っただ中で発表

この提言が公開されたのは、収益性が高いAI産業をどのように規制すべきかについて、アメリカの政治家間で見解が真っ二つに割れているタイミング。

テック業界のCEOたちが過去1年以上にわたってご機嫌をとってきたドナルド・トランプ大統領は、昨年12月に、国家安全保障および経済安全保障の名の下に、政権が｢過度に負担が大きい｣と表現する、州レベルのAI規制を制限する大統領令に署名しました。

一方、進歩派のバーニー・サンダース連邦上院議員とアレクサンドリア・オカシオ＝コルテス連邦下院議員は、｢アメリカ国民の安全と繁栄を確保する｣ためのAI関連法を議会が可決するまで、新しいAIデータセンターの建設や拡張を全国的に一時停止させる法案の策定に取り組んでいます。

OpenAIの提言は、こうした懸念にふわっと答えようとしています。同社は、｢AIの恩恵は課題をはるかに上回る｣と信じていると述べつつ、雇用の喪失、技術の悪用、権力と富の集中、AIシステムが制御不能になる可能性といったリスクも認めています。

公的基金から週32時間労働まで経済中心の提言

ホワイトペーパーの大部分は、AIの経済的影響に焦点を当てています。提案のひとつとして、すべての市民が｢AI主導の経済成長｣に出資する権利を与えられる公的資産基金が挙げられています。この基金は、AI経済に連動した長期資産に投資し、そのリターンが市民に直接分配されることになるそうです。持つ者がより持てるようになるわけですね。

また、AIが人々の働き方を変えるなかで、税制の見直しも提案しています。労働所得や給与に対する課税への依存を減らして、法人利益やキャピタルゲイン（資産売却益や株式売却益などの資本利得）に対する課税を強化する方向へのシフトを提言しています。さらに、自動化された労働にひも付く新たな税制の導入も示唆しています。

さらに、社会的セーフティネットの拡充も訴えています。失業率の上昇や他の経済指標に応じて、一時的かつ自動的に発動する仕組みを想定しているようです。

加えて、週32時間労働の試験導入を雇用主に促すアイデアも。ポイントは賃金を下げないこと。AIがもたらす生産性向上と結びつける形で、雇用主へのインセンティブの提供を提案しています。

フィードバック募集中。助成金の支給も予定

経済的な変化に加えて、ホワイトペーパーはAIインフラを支えるための電力網強化や、高度なAIによるリスクを軽減するための新たな安全・監視システムの構築など、より広範な提案も行なっています。

OpenAIは、この提言へのフィードバックを受け付けており、ワシントンD.C.で5月に開催予定の｢OpenAIワークショップ｣で議論の場を設けるとしています。

同社はまた、今回の提言や政策構想をもとにしたプロジェクトに対し、最大10万ドル（1600万円）のフェローシップと研究助成金に加え、最大100万ドル（1億6000万円）相当のAPIクレジットを提供する試験プログラムを実施する計画も発表しています。

OpenAIがこういった提言を実現するためにどこまで本気で取り組んでいるのか、そもそも実際に政策として実現する見込みがあるのかについての見通しは不透明です。

ただ、今後のIPO（新規株式公開）を見据えて、投資家や政治家に安心感を与える必要がある状況のなかで、少なくとも同社が関心を持っているように見せかける動機があることは疑いようがありません。

長期的に見ると、いずれ社会は提言が示す方向へ進んでいくかもしれません。でも、トランプ大統領が政権を握り、共和党が上下院を掌握している現在の政治環境のなかでは、今回の提言はおそらく｢過激な左派｣｢共産主義的｣とたたかれて終わる気がします。

Source: OpenAI, CNBC