【東京ディズニーシー：スパークリング・ジュビリー・セレブレーション】 4月15日～2027年3月31日 開催予定

4月15日より開催となる東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」。本稿ではメディテレーニアンハーバーで開催されるショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を撮り下ろしで紹介する。

「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」は、25周年を祝う特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、船に乗って登場するエンターテイメントプログラム。陸上でもダッフィー＆フレンズの仲間たちや、チップとデール、ピノキオなどが登場する。

ショーでは東京ディズニーシーの過去の周年ソングがメドレーで流れ、これに合わせて25までのカウントアップも実施。陸上ではキャストたちも一緒にダンスをしながら、25周年を盛大に祝うプログラムとなっている。

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