7回大ピンチ招いて降板、2番手ベシアが炎のリリーフ

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。チームは5連勝。先発した山本由伸投手は7回途中まで5安打1失点で今季2勝目。試合後は7回に招いたピンチで火消しをしてくれたアレックス・ベシア投手への感謝を口にした。

「ベシアに助けられました」

試合を中継したドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」が公開した試合後インタビューで、山本はこう口にした。「何とか7回3人で抑えてというのが一番よかったんですけど、ちょっと先頭を出してしまって」と、感謝の思いがあふれた。

山本は7回、先頭の岡本に右中間への二塁打、クレメントにバント安打を許し無死一、三塁のピンチを招いて降板した。2番手のベシアは、先頭の代打シュナイダーに四球を与え無死満塁。ただここからが真骨頂だった。ヒメネスを左飛に打ち取り、三走の岡本はタッチアップのスタートを切れなかった。続くバレンズエラを空振り三振、スプリンガーを右飛に打ち取り無失点でしのぐと、マウンドを降りながら何事かを絶叫。ベンチに戻ったベシアと山本は真っ先にハグを交わした。

この場面には日本のファンもX上で「Vesia本当にありがとう！」「微笑ましい」「由伸さんのLOVE感じる」と反応。感謝のコメントがあふれていた。



（THE ANSWER編集部）