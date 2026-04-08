NHK「おかあさんといっしょ」で第10代たいそうのおにいさんを務めた、タレント・佐藤弘道が6日、自身のインスタグラムを更新。退院後初めてゴルフコンペに参加したことを報告した。



【写真】退院後初ゴルフで浮かべた笑み 裏側には厳しい道のりが

「今日は退院して初めて、ゴルフコンペに参加させていただきました。」と伝え、「池谷幸雄ゴルフコンペ」でのショットをアップ。バルセロナ、ソウル五輪でメダルを獲得した体操界のレジェンド・池谷幸雄と元体操選手でタレントの池谷直樹との3ショットをアップした。



2024年6月に脊髄梗塞で緊急搬送された佐藤。現在もリハビリトレーニングに取り組んでいることを明かしている。「池谷幸雄さん、池谷直樹さん、ありがとうございました。」と感謝をつづるとともに、「こうして皆さんに支えられながらでもゴルフコンペに参加出来た事は、私にとってプラスになりました。 本日、コンペに参加された皆様、ありがとうございました。 これからも少しずつ出来ることを増やしていきたいと思います。」と前を向いた。



ただ、ゴルフは苦戦した様子。「それにしても、今日はグリーンが難しかったなぁ～！ ちなみにスコアは、99でした(^^)」と結んだ佐藤。ファンからは「元気な姿良かったです」などと回復を喜ぶ声が寄せられたほか、「3人のショットも素敵」といったコメントも届いていた。



佐藤は1968年生まれ、東京都出身。日体大を卒業し、93年4月からNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」の第10代たいそうのおにいさんを12年間務めた。2015年に弘前大大学院医学研究科博士課程を修了し医学博士を取得。朝日大、大垣女子短大で客員教授を務めている。



（よろず～ニュース編集部）