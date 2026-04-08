【きょうから限定】びっくりドンキー、こだわりの「北海道ミニソフト」を100円引き 税込190円で本格的味わいを楽しめる
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、8日から29日の期間限定で、通常価格290円（税込）の「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト（イチゴソース）」「北海道ミニソフト（チョコソース）」を190円（税込）で販売する。
【写真】チョコソースがとろ〜りかかった「北海道ミニソフト」
今年も同キャンペーンを実施。「北海道ミニソフト」は、原料であるソフトミックスを、北海道伊達市にある協力会社・牧家（ぼっか）で製造。ソフトミックスに使う生乳は、牧家の自社牧場と地元の酪農家から届く新鮮で良質なもののみを使用しており、工場へ受け入れる前に検査を行い、衛生的な乳質の基準を満たした生乳だけが工場内のタンクへと移される。
また、生乳の風味をできるだけ生かせるよう、一般的な温度より低めの「95℃・15秒」で殺菌し、生乳本来のミルク風味を生かしている。こうして製造されたソフトミックスは、冷蔵のままで配送。北海道から沖縄まで、全国のびっくりドンキーの店舗へ、フレッシュなソフトクリームを届けている。
ソフトクリームの味わいは原料だけでなく、店舗でソフトクリームを作るマシンの性能に大きく左右される。同店では空気の含ませ方など独自の技術を誇るイタリア・カルピジャーニ社のハイエンドなマシンを全店で使用。このマシンを前提に改良を重ねたレシピで、びっくりドンキーならではの味わいが生み出されている。
【写真】チョコソースがとろ〜りかかった「北海道ミニソフト」
今年も同キャンペーンを実施。「北海道ミニソフト」は、原料であるソフトミックスを、北海道伊達市にある協力会社・牧家（ぼっか）で製造。ソフトミックスに使う生乳は、牧家の自社牧場と地元の酪農家から届く新鮮で良質なもののみを使用しており、工場へ受け入れる前に検査を行い、衛生的な乳質の基準を満たした生乳だけが工場内のタンクへと移される。
ソフトクリームの味わいは原料だけでなく、店舗でソフトクリームを作るマシンの性能に大きく左右される。同店では空気の含ませ方など独自の技術を誇るイタリア・カルピジャーニ社のハイエンドなマシンを全店で使用。このマシンを前提に改良を重ねたレシピで、びっくりドンキーならではの味わいが生み出されている。