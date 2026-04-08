glamb×hideコラボ第4弾 シューズやトラックスーツなど全11型展開
ロックファッションブランド・glambが、hideさんとのコラボレーションウェア第4弾を発表した。ラインナップは全11型で、3〜5サイズのユニセックス展開。商品は受注生産となり、4月30日午後11時59分までナタリーストアにて予約販売が行われる。また、東京・原宿のブランド直営店glamb Tokyoでは、4月10日から4月30日までサンプル展示が行われる。
【写真】ほしい！モデルの着用ショットや各アイテムの商品カット
glambがhideさんとのコラボレーションを展開するのは、2021年にスタートしてから4度目。今回のコラボレーションでは、hideさんが愛用したペイント柄のギターとチェック柄のスーツにフォーカスし、ジャージスタイルやレザーシューズに落とし込んだ。さらに、アーカイブフォトを用いたフォトTシャツ4アイテムもラインナップされる。
「hide Pattern Print Shoes」は、hideさんを代表する2つの柄使いを本革にあしらった一足。アッパーにはシープレザーを使用し、東京都内の老舗革工場のプリントによってhideのアイコン柄を描いた。シルエットは程良い丸みを持ったスタンダードな輪郭で、2色5サイズ展開。価格は4万9500円で、8月上旬〜中旬のお届けを予定している。
「hide Check Tracksuit (Set Up)」は、hideさんのファッションを代表するチェックスーツをトラックジャージに落とし込み、再構築したセットアップ。チェック生地は、hideが着用したスーツ現物も参照しながら再現され、サイドラインにはhide with Spread Beaverロゴを配した。トップスはリバーシブル仕様で、逆面はロゴ刺繍のみを配したモノトーン仕様となっている。2色3サイズ展開で、価格は4万4000円。7月下旬お届け予定。トップスとボトムスは単体でも購入可能で、「hide Check Track Jacket」が2万6400円、「hide Check Track Pants」が2万2000円となる。
「hide Paint Tracksuit (Set Up)」は、2024年にリリースされたアイテムの復刻モデル。テキスタイルにはスパンデックス糸混ジャージ生地を使用し、hideさんが自らギターのボディに描いたペイント柄を総柄プリントした。トップスはリバーシブル仕様で、ブラックジャージとしてのスタイリングも可能。ボトムスはスラックスのセンタークリースを模したピンタックをあしらったワイドシルエットとなっている。1色3サイズ展開で、価格は4万4000円。7月下旬お届け予定。単体価格は「hide Paint Track Jacket」が2万6400円、「hide Paint Track Pants」が2万2000円。
フォトTシャツ4型はいずれも、hideさんを撮り続けたカメラマン・管野秀夫氏によるフォトを使用した。「hide Check Suit T-Shirt」は1997年のhideさんを撮影した写真を前身頃に使用したアイテムで、2色5サイズ展開、価格は7700円。「hide Red Gradation T-Shirt」は、シングル「TELL ME」リリース期の1994年に撮影された写真を使用したモデルで、こちらも2色5サイズ展開、価格は7700円。
「hide Supermarket T-Shirt」は、1995年のhideさんを撮影した写真を使用した1枚で、「MISERY」のプロモーション期の一場面を収めたもの。「hide Theme Park T-Shirt」は、1997年に浅草花やしきで行われたフォトセッションで撮り下ろされた写真を使用している。いずれも2色5サイズ展開で、価格は7700円、7月下旬お届け予定となっている。
【写真】ほしい！モデルの着用ショットや各アイテムの商品カット
glambがhideさんとのコラボレーションを展開するのは、2021年にスタートしてから4度目。今回のコラボレーションでは、hideさんが愛用したペイント柄のギターとチェック柄のスーツにフォーカスし、ジャージスタイルやレザーシューズに落とし込んだ。さらに、アーカイブフォトを用いたフォトTシャツ4アイテムもラインナップされる。
「hide Check Tracksuit (Set Up)」は、hideさんのファッションを代表するチェックスーツをトラックジャージに落とし込み、再構築したセットアップ。チェック生地は、hideが着用したスーツ現物も参照しながら再現され、サイドラインにはhide with Spread Beaverロゴを配した。トップスはリバーシブル仕様で、逆面はロゴ刺繍のみを配したモノトーン仕様となっている。2色3サイズ展開で、価格は4万4000円。7月下旬お届け予定。トップスとボトムスは単体でも購入可能で、「hide Check Track Jacket」が2万6400円、「hide Check Track Pants」が2万2000円となる。
「hide Paint Tracksuit (Set Up)」は、2024年にリリースされたアイテムの復刻モデル。テキスタイルにはスパンデックス糸混ジャージ生地を使用し、hideさんが自らギターのボディに描いたペイント柄を総柄プリントした。トップスはリバーシブル仕様で、ブラックジャージとしてのスタイリングも可能。ボトムスはスラックスのセンタークリースを模したピンタックをあしらったワイドシルエットとなっている。1色3サイズ展開で、価格は4万4000円。7月下旬お届け予定。単体価格は「hide Paint Track Jacket」が2万6400円、「hide Paint Track Pants」が2万2000円。
フォトTシャツ4型はいずれも、hideさんを撮り続けたカメラマン・管野秀夫氏によるフォトを使用した。「hide Check Suit T-Shirt」は1997年のhideさんを撮影した写真を前身頃に使用したアイテムで、2色5サイズ展開、価格は7700円。「hide Red Gradation T-Shirt」は、シングル「TELL ME」リリース期の1994年に撮影された写真を使用したモデルで、こちらも2色5サイズ展開、価格は7700円。
「hide Supermarket T-Shirt」は、1995年のhideさんを撮影した写真を使用した1枚で、「MISERY」のプロモーション期の一場面を収めたもの。「hide Theme Park T-Shirt」は、1997年に浅草花やしきで行われたフォトセッションで撮り下ろされた写真を使用している。いずれも2色5サイズ展開で、価格は7700円、7月下旬お届け予定となっている。