歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が6日、ブログを更新。長女・麗禾（14）、長男・勸玄（13）と温泉旅行を満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】「麻央さんそっくり」子どもたちの姿や旅行中の思い出ショット

團十郎はこれまでもSNSで、キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子、「お二人とも麻央さんにそっくり」と話題になった和服姿の2ショットなど、子どもたちとの日常を披露してきた。

2026年4月3日には、麗禾と旅に出ることを報告。以降の投稿では、海辺で写真を撮り合う様子や食事を堪能する姿も公開してきた。5日には「3人になりました」と、勸玄が合流したことも明かしていた。

成長した長女・麗禾の姿に反響

6日の更新では、「今回の旅、終わりです。本当は麗禾と2人で海外に行こうとしてましたが、アメリカ イスラエル イランの戦争もあり延期しようと話しました。麗禾も理解してくれて、温泉旅行になりました。そんな旅も、きょうで終わり。すごくステキな時でした。ありがとう。幸せかんじた」とつづり、思い出ショットを複数枚披露。

この投稿には「すっかりお姉さんになられて」「麗禾ちゃんを拝見する時に…いつも麻央さんが重なります。ステキにご成長なさってますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）