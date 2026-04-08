“激しすぎる入社式”鴨川シーワールドでシャチが豪快な水かけ　“新入生らしくない”新入生…元教師が華麗な転身

千葉県の鴨川シーワールドで、シャチが豪快な水しぶきで新入社員を歓迎する様子がカメラに捉えられた。ここでは定番の入社式になっているという。

一方、高知市の高知理容美容専門学校では、63歳の新入生が新たな夢に向けて歩みを始めていた。

シャチが水しぶきで新入社員を歓迎

千葉・鴨川市の鴨川シーワールドで6日、一風変わった入社式が行われた。

この日、新入社員たちがプールサイドに緊張した面持ちで座っていた。すると「がんばるぞ！オー！」という気合の号令と共にシャチのララが現れる。

ララは新人たちがいる場所にゆっくりと近づいた次の瞬間、尾を大きく動かす。

これは「テールバースト」と呼ばれるパフォーマンスで、歓迎の水を思い切り浴びせるものだ。この春で9回目となる、鴨川シーワールド恒例の“激しすぎる入社式”だった。

ユニークな入社式が始まったきっかけは？

鴨川シーワールドの勝俣浩館長：

鴨川シーワールドといえば「シャチ」。「じゃあ水かけをやりましょう」と。

豪快な水しぶきで緊張を吹き飛ばし、会場は歓声と笑顔に包まれた。

“新入生らしくない”新入生…教師から華麗な転身

一方、高知市の高知理容美容専門学校で6日、“新入生らしくない”新入生が登場。

話題となっているのは井関和代さん（63）。話を聞いてみると…

井関和代さん（63）：

（同級生から見たら）下手したら、おばあちゃんですよ。この3月まで、小学校の教員を41年間していました。

人生の第2のステージは、「美容の力で人を笑顔にしたい」と入学を決意したという。

井関さん：

女性も男性も、いくつになっても自分らしく笑顔でいられることが大事だと思うので、そういうお手伝いができるように。2年後には起業したいと思います。

と意欲まんまんだ。

（「イット！」 4月7日放送より）