グランドニッコー東京 台場は、羽田空港国際線ファーストクラスラウンジをイメージした客室「JAL FLIGHT ＆ RED SUITE」の提供を、5月31日をもって終了する。

「JAL FLIGHT & RED SUITE」は、2023年7月15日に提供を開始。28階のスイートルームに設置し、リビングルームは、壁紙や絨毯などのインテリア、ソファや照明まで「RED SUITE」の世界観が表現されている。壁には鶴丸のロゴや、JALから寄贈されたエンルートチャート（航空路図）、JALがかつて運航していたコンベア880の写真を飾っている。

リビングルームからベッドルームに続く扉周りは、ラウンジから機内へ搭乗するシーンを演出。機内のギャレーをイメージし、サービス用のカートを2台置いた。ベッドルームの入り口の壁紙は機内の入り口をイメージした臙脂色で、鶴丸のロゴが飾られている。

ベッドルームにはフライトシミュレーター「X-Plane12」を設置。エアバスが採用しているラダーペダルやスロットルクアドラント、サイドスティックと3面ディスプレイを備えており、本格化的な操縦体験ができる。シートも画面の動きに連動して振動する。宿泊中は何度でも操縦体験ができる。

特典として、ファーストクラスのリラクシングウェア、JALとホテルのロゴ入りオリジナル今治ハンドタオル、うどんですかい、ドライなっとう、スカイタイム（ももとぶどう）、機内用スリッパ、アメニティバッグ、アイマスク、耳栓をプレゼントする。また、6月10日に実施するJAL工場見学「〜SKY MUSEUM〜」に抽選で招待する。

さらに宿泊を記念して、数量限定の「オリジナルチタンプレート特典」として、名前と宿泊日が入ったオリジナルチタンプレートをプレゼントする。1室につき1枚で、宿泊後2〜3ヶ月後に郵送する。