「もころん号」が特別行路で運行

小田急電鉄は、2026年5月4日（月・祝）と5月5日（火・祝）、貸切のロマンスカーミュージアムと貸切運行の「もころん号」を合わせて楽しむことができるツアーを開催します。

【画像】これが特別行路で走る「もころん号」の運行区間です

「もころん号」は、5000形通勤電車に子育て応援マスコット「もころん」のラッピングを施した車両です。

今回のツアーでは、営業時間前のロマンスカーミュージアムをツアー参加者限定で見学し、特別なルートで退場。海老名電車基地からタラップを使って「もころん号」に乗車します。「もころん号」は、海老名電車基地→新松田駅→海老名駅までの特別行路を走行します。

ロマンスカーミュージアムと「もころん号」の車内では、特別なイベントが予定されているほか、ツアー終了後は当日に限り、ロマンスカーミュージアムに再入場が可能です。

2026年5月4日（月・祝）のツアーは「ゴールデンウィーク！もころんに会えるよ〜♪貸切のロマンスカーミュージアム＆もころん号に隠された謎を解け！」、5月5日（火・祝）は「ゴールデンウィーク！もころんに会えるよ〜貸切のロマンスカーミュージアムで宝探し＆もころん号でおでかけしよう！」として開催される予定です。

旅行代金はいずれも大人1万800円（小学生9900円）。お持ち帰りグッズとして缶バッジ2種類、もころんヌードルストッパー、アクリルフォトプロップス、ロマンスカー「VSE」ポスター(B2サイズ)が付きます。

申し込みは、小田急トラベルのウェブサイト「小田急まなたび」から受け付けるとしています。