グーグルは、Googleマップにおける投稿者コミュニティ向けの機能の拡充を発表した。「Gemini」を活用したキャプションの自動提案や、投稿実績の可視化、推奨メディアの表示機能が順次提供される。

投稿候補の表示とGeminiによる文章提案

スマートフォンの設定でGoogleマップへのメディアアクセスを許可すると、「投稿」タブ内に最近の体験に基づいた写真や動画が自動的に抽出される。ユーザーは提示された候補から画像を選択するだけで、素早く投稿を行える。

この機能はAndroid版でグローバルに提供が開始されており、iOS版も数カ月以内に対応する予定。

また、投稿する写真に添えるキャプションの作成を支援する機能も導入される。Geminiによって選択された画像が分析され、内容に応じた下書きが提案される。ユーザーは提案された文章をそのまま使うだけでなく、編集や削除もできる。

現在は米国のiOS版において英語で提供されており、今後数カ月以内にAndroid版への対応や多言語展開が計画されている。

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貢献度の可視化とプロフィール表示の刷新

5億人を超えるコントリビューターの活動を促進するため、UIのアップデートが実施される。「投稿」タブには合計ポイントが直接表示され、プロフィールページではローカルガイドのレベルが目立つように表示される。

実績を示すバッジのデザインも更新され、正確な情報の提供者や優れた写真家といった役割がひと目で判別できるようになる。さらに、信頼できる投稿者を識別しやすくするため、上位のコントリビューターにはゴールドカラーのプロフィールが適用される。

これらの変更はAndroid、iOS、デスクトップ版で全世界に向けて順次展開されている。

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