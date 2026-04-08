なぜ中日は単独最下位に転落したのか…背景に浮かぶ「無死一塁の場面」「記録に現れないミス」
井上監督は選手の背中を押せるか（C）産経新聞社
中日は4月7日のDeNA戦（横浜）に3−5と逆転負け、10試合を経過し2勝8敗、単独最下位に転落した。
先発は侍ジャパンにも選出された金丸夢斗。
【動画】金丸は4回に蛯名にタイムリーを許すなど4失点と崩れた
3回まで3安打無失点と上々の立ち上がりだったが、4回につかまる。
宮崎敏郎から始まる打順で連打を浴びると、無死一、二塁の場面でクーパー・ヒュンメルの打球が深く追った遊撃・村松開人と左翼・細川成也の間に落ちる不運なヒットもあり、無死満塁に。
続く蛯名達夫に高め直球を中前にはじき返され、適時二塁打となり2点を失う。
尚も二死二、三塁のピンチに1番・牧秀悟に左翼線の適時打二塁打を許し、この回一挙4失点とビッグイニングを作られた。
一方、打線は再三のチャンスを生かせなかった。初回に一死一、三塁から細川の適時打で先制。その後は4点を追う9回に無死一塁から板山裕太郎の右翼席へ飛び込む2ランが飛び出したが時すでに遅し、2点差で敗れた。
この日は先頭打者が出塁し、無死一塁の形を作ったのが初回、3回、4回、6回、7回、9回と計6度あった。
いずれも送りバントは選択せず、9回の板山こそ2ランと結果を残したが、ほかは次打者がヒッティングに出て、アウトとなり好機を生かすことはできなかった。
先発の金丸も4回一死一、三塁の場面でスリーバント失敗。送るべきところはしっかり送る、凡事徹底が果たせてないこともチームが浮上できない要因ともいえそうだ。
この日は開幕に間に合わなかったジェイソン・ボスラーがラインアップに名を連ね、好調なルーキーの花田旭はマルチ安打と明るい材料もある。
今季ワーストの借金6は重くのしかかるが、少しずつ返していくしかなさそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]