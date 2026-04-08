蒼井優、ベージュのワンピースでイベント登場「フタになった気持ちで」 同じカラーのネイルは血豆隠しのためだった
俳優の蒼井優が8日、都内で行われた森永乳業『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』新CM発表会に参加した。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
ベージュのワンピースで登場。蒼井は「ビヒダスWのフタになった気持ちで」とフタをイメージしたカラーだったことを明かして笑いを誘った。ネイルも同じカラーに。「これは先日、指を挟みまして。血豆ができたのでおしゃれをして誤魔化しました」と照れながら話していた。
新CMは、呉美保監督が担当。蒼井はけん玉に挑戦している。「現場はとても和やかで和気あいあいとしていた。その空気が、そのままCMになっている」とアピールし、けん玉については「得意じゃなくて、たくさん練習したんですけど成功率はそんなに高くなかった。子役の3人、特に女の子が教えてくださって。失敗したら『せ〜の！』と間髪入れずにやってくださった。それで撮影中にできるようになりました」と裏話を明かしていた。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
ベージュのワンピースで登場。蒼井は「ビヒダスWのフタになった気持ちで」とフタをイメージしたカラーだったことを明かして笑いを誘った。ネイルも同じカラーに。「これは先日、指を挟みまして。血豆ができたのでおしゃれをして誤魔化しました」と照れながら話していた。
新CMは、呉美保監督が担当。蒼井はけん玉に挑戦している。「現場はとても和やかで和気あいあいとしていた。その空気が、そのままCMになっている」とアピールし、けん玉については「得意じゃなくて、たくさん練習したんですけど成功率はそんなに高くなかった。子役の3人、特に女の子が教えてくださって。失敗したら『せ〜の！』と間髪入れずにやってくださった。それで撮影中にできるようになりました」と裏話を明かしていた。