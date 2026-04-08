第1子妊娠・藤田ニコル、総額約300万円“プッシュギフト”公開 THE ROW、シャネル、ヴァンクリなど「羨ましすぎる」
モデル・タレントの藤田ニコル（28）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“プッシュギフト“として、最近の購入品を紹介している。
【動画】「全部趣味よすぎ」総額約300万円、藤田ニコルの“プッシュギフト
第1子妊娠中の藤田は「【約300万円分】プッシュギフトという名の最近の購入品紹介」と題した動画で、自分へのご褒美として人気ブランドのバッグやジュエリーを披露した。
動画を撮った3月5日は開運日ということで、事前に購入していた商品を開けずに取っておいたと伝え、初めて開封する動画となっている。
1つ目は、THE ROWのレザーの黒いバッグで、カジュアルにも大人モードの格好にも合う合わせやすいバッグを紹介。2つ目は、冬に購入して眠らせていたシャネルのピンクのウォレットで、コンパクトなのに収納力抜群なところがお気に入りで購入したという。
3つ目が、初めて購入したというヴァンクリーフ＆アーペルのピアス。プッシュギフトに1番選ばれているブランドだと話し、「かわいい」「これはもう集めちゃうよね」と話していた。4つ目は、シャネルの黒いバッグで、同じシリーズの違うカラーを持っているといい、今回はそれより一回り小さい黒のバッグを購入。動画は、総額約300万円分の購入品紹介となった。
この動画に、コメント欄には「購入品動画嬉しい」「プッシュギフト素敵〜！」「ピアスすごい似合ってる」「羨ましすぎる」「ニコルちゃん可愛い〜」「全部趣味よすぎ」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
藤田は、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。
【動画】「全部趣味よすぎ」総額約300万円、藤田ニコルの“プッシュギフト
第1子妊娠中の藤田は「【約300万円分】プッシュギフトという名の最近の購入品紹介」と題した動画で、自分へのご褒美として人気ブランドのバッグやジュエリーを披露した。
動画を撮った3月5日は開運日ということで、事前に購入していた商品を開けずに取っておいたと伝え、初めて開封する動画となっている。
3つ目が、初めて購入したというヴァンクリーフ＆アーペルのピアス。プッシュギフトに1番選ばれているブランドだと話し、「かわいい」「これはもう集めちゃうよね」と話していた。4つ目は、シャネルの黒いバッグで、同じシリーズの違うカラーを持っているといい、今回はそれより一回り小さい黒のバッグを購入。動画は、総額約300万円分の購入品紹介となった。
この動画に、コメント欄には「購入品動画嬉しい」「プッシュギフト素敵〜！」「ピアスすごい似合ってる」「羨ましすぎる」「ニコルちゃん可愛い〜」「全部趣味よすぎ」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
藤田は、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。