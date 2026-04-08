関西ゴールデン生放送で「こっわ！本当に大丈夫ですよね？」「反社じゃないですから！」芸人の姿に注目集まる…愛凛冴が存在感
上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『シャボン玉石けんpresents 第61回上方漫才大賞』が7日夜、カンテレ（関西ローカル）のゴールデンタイムで放送された。
【写真】反社じゃないです…「愛凛冴」横山、玲二
新人賞の争いでは、コンビの愛凛冴（ありさ＝横山、玲二）が存在感を発揮。玲二がコワモテの風貌をいかして「僕、反社じゃないですからねー！」と、漫才中もボケまくった。
トークでは、MCの中川家が「こっわ！本当に大丈夫ですよね？」とイジり、「このバッジも大丈夫ですよね？」と玲二のバッジに言及すると、「全然大丈夫な、ジブリのバッジでございます」と柔和な笑顔。
ブラックマヨネーズ・吉田敬は「発想力とか表現力とかすごかった」と漫才をほめつつ、「この由緒ある上方漫才大賞新人賞、トップバッターじゃなくてよかったなと思いますね」とボケ。フットボールアワー・岩尾望は「のちほど訂正が入って、やはり玲二さんは反社でしたみたいな…」と乗っかった。
玲二は「もう僕、吉本11年目なんですよ！」とアピール。残念ながら受賞は逃したものの「これだけは言わせてください！マジで反社じゃないですから！」と吠えていた。
新人賞は上方漫才界において年度を通じて最も活躍した結成10年目までの新人に贈られる。今回は、愛凛冴（ありさ）、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎がノミネート。当日、5組が漫才を披露。ぐろうが受賞した。
■『第61回上方漫才大賞』新人賞結果（500点満点）
ぐろう…398点
三遊間…393点
生姜猫…380点
例えば炎…397点
愛凛冴（ありさ）…388点
■『上方漫才大賞』過去10年の新人賞受賞者
2016年（第51回） コマンダンテ
2017年（第52回） トット
2018年（第53回） 祇園
2019年（第54回） ミキ
2020年（第55回） ―
2021年（第56回） ネイビーズアフロ
2022年（第57回） ニッポンの社長
2023年（第58回） カベポスター
2024年（第59回） 天才ピアニスト
2025年（第60回） 豪快キャプテン
【写真】反社じゃないです…「愛凛冴」横山、玲二
新人賞の争いでは、コンビの愛凛冴（ありさ＝横山、玲二）が存在感を発揮。玲二がコワモテの風貌をいかして「僕、反社じゃないですからねー！」と、漫才中もボケまくった。
トークでは、MCの中川家が「こっわ！本当に大丈夫ですよね？」とイジり、「このバッジも大丈夫ですよね？」と玲二のバッジに言及すると、「全然大丈夫な、ジブリのバッジでございます」と柔和な笑顔。
玲二は「もう僕、吉本11年目なんですよ！」とアピール。残念ながら受賞は逃したものの「これだけは言わせてください！マジで反社じゃないですから！」と吠えていた。
新人賞は上方漫才界において年度を通じて最も活躍した結成10年目までの新人に贈られる。今回は、愛凛冴（ありさ）、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎がノミネート。当日、5組が漫才を披露。ぐろうが受賞した。
■『第61回上方漫才大賞』新人賞結果（500点満点）
ぐろう…398点
三遊間…393点
生姜猫…380点
例えば炎…397点
愛凛冴（ありさ）…388点
■『上方漫才大賞』過去10年の新人賞受賞者
2016年（第51回） コマンダンテ
2017年（第52回） トット
2018年（第53回） 祇園
2019年（第54回） ミキ
2020年（第55回） ―
2021年（第56回） ネイビーズアフロ
2022年（第57回） ニッポンの社長
2023年（第58回） カベポスター
2024年（第59回） 天才ピアニスト
2025年（第60回） 豪快キャプテン