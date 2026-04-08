◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位フアンフランシスコ・エストラダ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ▽バンタム級１０回戦 秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」の公式記者会見が８日、都内のホテルで行われ、ＩＢＦ世界バンタム級５位・秋次克真（２８）＝日本／米国＝が日本での“デビュー戦”へ意気込みを語った。

ＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と元世界２階級制覇王者で同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とのＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦のアンダーカードで、メキシコのホセ・カルデロン（２２）とバンタム級１０回戦を戦う秋次。「あまり慣れていないので緊張している」と初々しいコメントで切り出したものの、「誰と決まっても準備してきたので、オファーを受けた時は即決でした。日本は初めてのリングなので、いい印象を残したい。勝つだけではなく、いい印象を」と力強い所信表明だ。

一方、対戦相手のカルデロンは「前回は満足のいく結果ではなかったので、今回はモチベーションを高めてきた。心身共に十分に準備してきた。戦場のような戦いにしたいし、日本のファンを喜ばせたい」と抱負を語った。

１９９７年１１月、和歌山市出身で、７歳の時からボクシングを始めた。世界４階級制覇王者・井岡一翔（志成）らを送り出した大阪・興国高ボクシング部に籍を置いていたが、「海外の選手とか見ていて、日本人と違う戦い方とかが多かったので興味を持った」と１７歳の時に高校を中退して渡米。その後、一時帰国して資金をためてから、１９歳で再び米国へ。２０１８年１２月に米国でプロデビューした。以降、連戦連勝で２５年７月には世界挑戦経験のあるジョナス・スルタン（フィリピン）に判定勝ちし、同年１１月には当時ＷＢＣ世界バンタム級王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）に世界１位として挑んだビンセント・アストロラビオ（フィリピン）に７回ＴＫＯ勝ち。デビュー１４連勝をマークした。

ＩＢＦのほか、ＷＢＯ６位、ＷＢＣ１２位、ＷＢＡ１４位と世界ランキングに名を連ねる、身長１６８センチのサウスポーは、６歳上の妻アシュリーさんと共だって、８年ぶりに帰国。世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝のスパーリングパートナーも務めたことがある秋次。自身のストロングポイントは「メンタル」という秋次は「カルデロン選手は増田陸選手（帝拳）といい試合をしていた。だから、僕はレベルの差を見せたいです」は１５戦目での日本デビューに意欲を見せていた。

戦績は秋次が１４戦全勝（４ＫＯ）、カルデロンが１４勝（６ＫＯ）３敗、那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。