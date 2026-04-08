◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

ブルージェイズの岡本和真選手が4打数1安打をマークしましたが、チームは1-4で敗れました。

「5番・サード」で先発出場した岡本選手は、ドジャースの先発・山本由伸投手とメジャー初対戦。第1打席、第2打席はいずれもフライに打ち取られ、序盤は山本投手に抑え込まれます。

それでも2点を追う7回、先頭で打席がまわった岡本選手は山本投手と3度目の対戦。1ボール2ストライクからアウトコースに投げられた4球目を見送りますが、ストライクの判定で見逃し三振。すると岡本選手はヘルメットをたたきABSチャレンジを要求します。

確認の結果1.6インチ(約4センチ)ゾーンから外れボールとなり、この判定にスタジアムは大きく沸きました。

その後3ボール2ストライクからの7球目、外角の154キロのストレートを鋭く弾き返し、打球はセンターの頭を越えるツーベースヒット。山本投手から長打をマークしチャンスを作りました。

ブルージェイズはその後ノーアウト満塁を作ると、8番・ヒメネス選手がレフトへフライをあげますが、打球は浅く3塁ランナーの岡本選手はスタートできず。後続も続かず、得点にはつながりませんでした。

岡本選手は9回にも先頭で打席がまわりますが空振り三振。試合の主導権を奪うことができず、チームは敗れ6連敗となりました。