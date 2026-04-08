timelesz菊池風磨（31）が7日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。グループでの“叱り方”について自身の考え方を明かした。

今回のテーマは「上手な叱り方」。街の声では「叱られると心が折れちゃう子が多い」「すぐ辞めちゃうのであまり怒らない」と叱らない上司が増えているという。

元AKB48で総監督を務めていた高橋みなみ（35）は「男性グループのイメージって真正面から『ちゃんとやれよ』って言っても、ぶつかっても肩組んで『頑張ろうな』っていけるイメージあるんですけど、女性グループって面と向かって『ちゃんとやれよ』って言ったら、二度とないんですよ。修復がかなり（できない）」と語った。

菊池は「AKBの皆さんみたいに人数多くないんで、8人しかいないんで、どっちみち毎日顔合わせますし、面と向かって言ってもたしかに肩組めばなんとかなりますけど。僕が直接言うときと、“これは俺じゃないな”ってときはマネジャーに言ったりします。マネジャーから“マネジメントの声”として人を通して本人に言うっていうのを考えてます」とグループでの立ち回りを語った。