ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は７日（日本時間８日）に本拠地トロントでのドジャース戦に「５番・三塁」で先発出場し、４打数１安打だった。打率２割６分２厘。チームは１―４で敗れ、６連敗。

ロジャーズ・センターが大きな拍手と声援に包まれたのは２回一死無走者だ。昨年のワールドシリーズでＭＶＰに輝いた右腕に全て本拠地トロントで３敗。地元ファンは天敵打破の期待を込めたのだ。しかし、１ストライクからの２球目、内角高めの９５・３マイル（約１５３・４キロ）のシンカーを打ち上げ、二飛に倒れた。

４回先頭は３ボールからの４球目、ど真ん中の９６・３マイル（約１５５キロ）のフォーシームを捉え、角度２８度で打ち上げると大歓声が上がったが、伸びを欠き左飛だった。

３度目の対決は７回先頭。カウント２―１からの４球目、外角低めのスライダーは「ストライク」とコールされたが、ＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）チャレンジを要求。判定が「ボール」に覆るとフルカウントからの７球目、外角の９６・２マイル（約１５４・８キロ）のフォーシームを引っ張らずに押し込んだ。角度２１度、打球速度１０６・１マイル（約１７０・８キロ）の痛烈なライナーは中堅への二塁打となった。続くクレメントが三塁へバント安打。山本を引きずりおろした。２番手のベシアが代打シュナイダーを歩かせ、無死満塁とするも後続が不発で無得点。

９回先頭は守護神ディアスと対戦し、１ボールから外角低めのスライダーを３球続けられて空振り三振に倒れた。その後、四球と安打で二死一、三塁と一発出れば同点のチャンスをつくるが、代打ハイネマンが空振り三振。屈辱の６連敗を喫した。

８日（同９日）の相手先発は大谷翔平投手（３１）で日米通じて初対決。難敵を攻略してチームの連敗をストップさせたいところだ。