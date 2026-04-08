モグライダーともしげ、“全国に300人”レア名字だった「珍しい」「字面がかっこいい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/08】お笑いコンビ・モグライダーのともしげが、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（よる7時〜）に出演。珍しい名字であることが紹介され、話題を呼んでいる。
【写真】“全国に290人”レア名字の人気芸人
この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。ともしげの本名は友繁良宣（ともしげ・よしき）で番組によると友繁という名字は、全国に300人しかいないと紹介された。
難しい名字ゆえの悩みについて、ともしげは「友繁の“しげ”が難しいほうの漢字なんですよ。谷繁元信さんや森繁久彌さんと一緒の“繁”なんですけど、いつも“重”って（思われる）」と漢字を間違えられることが多いと告白。しかし「僕が重そうだからなんですけど（笑）」とユーモアを交えつつ話していた。
この放送に視聴者からは「珍しい漢字」「本名知らなかった」「字面がかっこいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆モグライダーともしげ、レア名字明らかに
この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。ともしげの本名は友繁良宣（ともしげ・よしき）で番組によると友繁という名字は、全国に300人しかいないと紹介された。
◆モグライダーともしげの名前に反響
この放送に視聴者からは「珍しい漢字」「本名知らなかった」「字面がかっこいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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