INI高塚大夢、イベント中の豪華サプライズに喜び 誕生日迎え抱負語る「自分を磨き上げていけたら」
【モデルプレス＝2026/04/08】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が4月8日、パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA」新CM発表会に出席。サプライズを実施した。
【写真】INI、サプライズに涙
同イベントでは、4月4日に27歳の誕生日を迎えた高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）へサプライズを実施した。一同が「おめでとうー！」と口を揃えると、豪華に彩られたケーキが。高塚は満面の笑みを浮かべ「ありがとう！」と喜んだ。また「今年で27になるんですけど、改めて『MEDULLA』さんみたいに、すごい自分を磨き上げていけたらいいなと思います」と抱負を語っていた。
また、こだわりの詰まった商品にちなみ、こだわっていることを聞かれた松田迅は「僕、多趣味なんですけども、その中で漫画が大好き」と前置きし「漫画を読むときに、デジタルでもいいんですけど、僕は結構アナログというか紙媒体にこだわってて」「家に1300冊ぐらいは今あります」と口に。続けて「あと最近もう決めたことがありまして、漫画はもう絶対に人に貸さないって決めましたね。貸したものは多分帰ってこないと思っていいです」と切り出し「僕はメンバーの藤牧に貸したら2年後に返ってきた」と藤牧京介の行動を明かした。
すると「藤牧は2年間かけて読んでたの！この間読み終えて」と弁明。池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）は「ちょっとだけホコリかぶって返ってきた」と藤牧が松田に返した漫画の状態を語り、松田は「しかもびっくりしたのが、まだ封も開けてないものもあって、2年間何してんだって」と笑顔で話していた。
INIがキャラクターに就任した「MEDULLA」はそれぞれの髪質や悩み理想に合わせて、診断と相談でつくりあげるヘアケアプログラム。今回の会見では、高塚のバースデーサプライズが行われたほか、デビュー当時から現在までの集合アーティスト写真を振り返りながら、グループとしての変化や成長をたどる企画も展開された。（modelpress編集部）
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◆INI、サプライズ実施
同イベントでは、4月4日に27歳の誕生日を迎えた高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）へサプライズを実施した。一同が「おめでとうー！」と口を揃えると、豪華に彩られたケーキが。高塚は満面の笑みを浮かべ「ありがとう！」と喜んだ。また「今年で27になるんですけど、改めて『MEDULLA』さんみたいに、すごい自分を磨き上げていけたらいいなと思います」と抱負を語っていた。
すると「藤牧は2年間かけて読んでたの！この間読み終えて」と弁明。池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）は「ちょっとだけホコリかぶって返ってきた」と藤牧が松田に返した漫画の状態を語り、松田は「しかもびっくりしたのが、まだ封も開けてないものもあって、2年間何してんだって」と笑顔で話していた。
◆INIがブランドキャラクター就任「MEDULLA」
INIがキャラクターに就任した「MEDULLA」はそれぞれの髪質や悩み理想に合わせて、診断と相談でつくりあげるヘアケアプログラム。今回の会見では、高塚のバースデーサプライズが行われたほか、デビュー当時から現在までの集合アーティスト写真を振り返りながら、グループとしての変化や成長をたどる企画も展開された。（modelpress編集部）
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