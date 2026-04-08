リーメント、「ポケットモンスター」関連ミニチュアフィギュア4商品を公開
リーメントは、「ポケットモンスター」関連ミニチュアフィギュア4商品を8月に発売する。
「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモンたちをミニチュアフィギュアで立体化。ラインナップは「Pokémon Kaichu Collection」、「ポケモン Sweet Craft Collection」、「ポケットモンスターテラリウムコレクション10 ポケモン30周年記念ver.」、「ポケットモンスター Romantic Collection 2」の4商品となっている。
Pokémon Kaichu Collection
8月10日 発売予定
価格：1個1,595円
本商品は懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア。ケースの中でそれぞれポケモンたちのワンシーンが表現されている。
ラインナップは全6種類で、「セレビィ-朝露の森-」、「エーフィ-昼下がりの街-」、「ミロカロス-夕凪の海-」、「カルボウ-星降る平原-」、「ポッチャマ-夜明けのオーロラ-」、「ミミッキュ-宵闇の墓地-」が登場。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026
【Pokémon Kaichu Collection】
懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア
8月10日発売予定。全6種。1595円（税抜価格1450円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/uJtNuUzqWb
ポケモン Sweet Craft Collection
8月10日 発売予定
価格：1個1,540円
本商品はかわいい手芸モチーフとポケモンのインテリアフィギュア。ポケモンたちが手芸をする様子や台座も可愛らしいピンクッションをイメージした造形となっている。
ラインナップは全6種類で、「ピカチュウ＆デデンネ」、「ロコン（アローラのすがた）」、「モンジャラ＆ジュペッタ」、「ニンフィア」、「チルット＆ウール―」、「イーブイ」が登場。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026
【ポケモン Sweet Craft Collection】
かわいい手芸モチーフとポケモンのインテリアフィギュア
8月10日発売予定。全6種。1540円（税抜価格1400円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/QY3A5XfbVK
ポケットモンスターテラリウムコレクション10 ポケモン30周年記念ver.
8月10日 発売予定
価格：1個1,650円
本商品は「ポケットモンスター」シリーズ30周年を記念した特別台座仕様でリニューアルしたもの。モンスターボール型のケースの中にポケモンたちの様子が表現されている。
ラインナップは全6種類で、「ピカチュウ＆キャタピー」、「フシギダネ＆ナゾノクサ」、「ヒトカゲ＆ディグダ」、「ゼニガメ」、「ロコン」、「ミュウ」が登場。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026
【ポケットモンスターテラリウムコレクション10 ポケモン30周年記念ver.】
シリーズ30周年を記念した特別台座仕様でリニューアル！！
8月10日発売予定。全6種。1650円（税抜価格1500円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/g4X6U3Uzep
ポケットモンスター Romantic Collection 2
8月31日 発売予定
価格：1個1,595円
本商品は「ポケットモンスター」をモチーフとした華やかで美しいロマンティックコレクションの第2弾。それぞれのポケモンたちと華やかなケースが特徴的なミニチュアフィギュアとなっている。
ラインナップは全6種類で、「リーフィア」、「マホイップ」、「チラーミィ＆パチリス」、「チルタリス」、「ロコン」、「キルリア」が登場。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) April 7, 2026
【ポケットモンスター Romantic Collection 2】
華やかで美しいロマンティックコレクションの第2弾が登場！
8月31日発売予定。全6種。1595円（税抜価格1450円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/P7YDSXtaPq
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