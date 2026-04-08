【リーメント：「ポケットモンスター」関連ミニチュアフィギュア4商品】 4月7日 公開

リーメントは、「ポケットモンスター」関連ミニチュアフィギュア4商品を8月に発売する。

「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモンたちをミニチュアフィギュアで立体化。ラインナップは「Pokémon Kaichu Collection」、「ポケモン Sweet Craft Collection」、「ポケットモンスターテラリウムコレクション10 ポケモン30周年記念ver.」、「ポケットモンスター Romantic Collection 2」の4商品となっている。

Pokémon Kaichu Collection

8月10日 発売予定

価格：1個1,595円

本商品は懐中時計型ケースに入ったポケモンたちのジオラマフィギュア。ケースの中でそれぞれポケモンたちのワンシーンが表現されている。

ラインナップは全6種類で、「セレビィ-朝露の森-」、「エーフィ-昼下がりの街-」、「ミロカロス-夕凪の海-」、「カルボウ-星降る平原-」、「ポッチャマ-夜明けのオーロラ-」、「ミミッキュ-宵闇の墓地-」が登場。

ポケモン Sweet Craft Collection

8月10日 発売予定

価格：1個1,540円

本商品はかわいい手芸モチーフとポケモンのインテリアフィギュア。ポケモンたちが手芸をする様子や台座も可愛らしいピンクッションをイメージした造形となっている。

ラインナップは全6種類で、「ピカチュウ＆デデンネ」、「ロコン（アローラのすがた）」、「モンジャラ＆ジュペッタ」、「ニンフィア」、「チルット＆ウール―」、「イーブイ」が登場。

ポケットモンスターテラリウムコレクション10 ポケモン30周年記念ver.

8月10日 発売予定

価格：1個1,650円

本商品は「ポケットモンスター」シリーズ30周年を記念した特別台座仕様でリニューアルしたもの。モンスターボール型のケースの中にポケモンたちの様子が表現されている。

ラインナップは全6種類で、「ピカチュウ＆キャタピー」、「フシギダネ＆ナゾノクサ」、「ヒトカゲ＆ディグダ」、「ゼニガメ」、「ロコン」、「ミュウ」が登場。

ポケットモンスター Romantic Collection 2

8月31日 発売予定

価格：1個1,595円

本商品は「ポケットモンスター」をモチーフとした華やかで美しいロマンティックコレクションの第2弾。それぞれのポケモンたちと華やかなケースが特徴的なミニチュアフィギュアとなっている。

ラインナップは全6種類で、「リーフィア」、「マホイップ」、「チラーミィ＆パチリス」、「チルタリス」、「ロコン」、「キルリア」が登場。

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