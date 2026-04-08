INI松田迅、自宅が漫画喫茶化「1300冊ある」 漫画を貸した藤牧京介にふくれっ面「貸したものは返ってこないと思った方が良い」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が8日、都内で行われたパーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」新CM発表会に登壇。松田が、自宅に漫画1300冊を持っていることを明かした。
【写真】パステルカラーの衣装を着てほほえむINI・藤牧京介
ブランドコンセプトにちなみ、“これだけは譲れない”こだわりを問われた松田は「漫画が大好きなのですが、デジタルでもいいのですが、紙媒体にこだわっています。家にコレクションする意味でも。家に1300冊ぐらいあります」と告白。池崎が「漫画喫茶で見るような回転する棚がある」と明かし、驚かせた。
続けて、松田は「漫画は絶対人に貸さないって決めました」と切り出し、「貸したものは返ってこないと思った方が良いです、皆さん！」と呼びかけ。「メンバーの藤牧に貸したのですが、2年後に返ってきました」とその根拠を打ち明けた。
一方、藤牧は「2年間かけて読んでたから！」と反論。池崎に「ちょっとだけほこりかぶっていたよ」、松田に「封を開けていないものもあったよ」と指摘を受けるも、藤牧は「新しいのを買って返したんです！」と弁明しつつ、タジタジだった。
INIが出演する新CM『僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア』は、きょう8日から公開。INIメンバーが共同生活を送る空間を舞台に、それぞれが“自分専用”のヘアケアを楽しむ様子を描きながら、「一人ひとりに最適な選択がある」というブランドメッセージを表現している。
【写真】パステルカラーの衣装を着てほほえむINI・藤牧京介
ブランドコンセプトにちなみ、“これだけは譲れない”こだわりを問われた松田は「漫画が大好きなのですが、デジタルでもいいのですが、紙媒体にこだわっています。家にコレクションする意味でも。家に1300冊ぐらいあります」と告白。池崎が「漫画喫茶で見るような回転する棚がある」と明かし、驚かせた。
一方、藤牧は「2年間かけて読んでたから！」と反論。池崎に「ちょっとだけほこりかぶっていたよ」、松田に「封を開けていないものもあったよ」と指摘を受けるも、藤牧は「新しいのを買って返したんです！」と弁明しつつ、タジタジだった。
INIが出演する新CM『僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア』は、きょう8日から公開。INIメンバーが共同生活を送る空間を舞台に、それぞれが“自分専用”のヘアケアを楽しむ様子を描きながら、「一人ひとりに最適な選択がある」というブランドメッセージを表現している。