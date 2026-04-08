【ニューヨーク＝木瀬武】７日夜（日本時間８日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格は急落した。

７日は一時、１バレル＝１１７ドル台まで上昇したが、トランプ米大統領がイランへの攻撃を２週間停止すると表明した後は約２６ドル（約２３％）安の９１ドル台をつける場面もあった。

ＷＴＩの価格が１００ドルを割り込むのは１日以来、６日ぶり。７日は、米軍がイラン最大の原油積み出し拠点があるペルシャ湾のカーグ島の軍事拠点を再度攻撃したと報じられ、市場では停戦交渉の先行き不透明感が広がっていた。トランプ氏が同日夕に自身のＳＮＳへの投稿で攻撃停止を表明する直前は、１０８ドル前後で推移していた。

一方、８日の東京株式市場では、原油先物価格の下落や中東情勢の緊張緩和への期待が高まり、取引開始直後から買い注文が膨らんだ。日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値から２８００円超値上がりし、取引時間中としては３月５日以来、約１か月ぶりに５万６０００円台を回復した。午前の終値は、２６４９円２７銭（４・９６％）高の５万６０７８円８３銭だった。

東証プライム銘柄の９割が上昇しており、市場関係者は、「中東情勢に警戒を強めていた投資家の心理が大きく改善した」（大手証券）との見方を示した。

東京外国為替市場で、対ドルの円相場は、前日（午後５時）と比べて１円３０銭程度円高・ドル安の１ドル＝１５８円台半ばで取引されている。これまでの「有事のドル買い」の動きが薄れ、円を買い戻す動きが広がった。対ユーロは、６０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円台前半となっている。