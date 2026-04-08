「素敵な写真すぎる」篠田麻里子、小学生になった娘の姿を披露！ 「あっという間だなぁ…」「可愛い」
タレントで俳優の篠田麻里子さんは4月7日、自身のInstagramを更新。小学生になった娘との、すてきなツーショットを公開しました。
【写真】篠田麻里子と小学生になった娘
コメントでは「感慨深いですね、おめでとうございます」「早いなぁ小学生かぁ入学おめでとう」「子供はあっという間ですよね」「めいちゃん、素敵な友達とめぐり逢えると良いですね」「素敵な写真すぎる」「可愛い」「良い写真だなあ」「めっちゃいい写真やね！特に3枚目が好き」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】篠田麻里子と小学生になった娘
「素敵な友達とめぐり逢えると良いですね」篠田さんは「今日から小学生 あっという間だなぁ…たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目は娘の後ろ姿です。2、3、5枚目は篠田さんと娘のツーショットで、向かい合って手をつないだり、顔を近づけたり、抱き締めたりしています。親子の絆が伝わってきて、ほほ笑ましいです。
再婚を発表3月29日には「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と、再婚を発表していた篠田さん。さまざまな面で、新しい生活がスタートしているようです。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:多町野 望)