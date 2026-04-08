【ひらがなクイズ】1分以内で挑戦しよう！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは美しい風景
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
「あともう少しで思い出せそう！」という脳のムズムズ感こそが、活性化のサインです。今回は、誰もが持っている筆箱の定番アイテムや、目に見える情景を表す言葉などが登場します。制限時間は1分。あなたの直感と語彙力を信じて、隠れた2文字を探し出しましょう！
□□ん
□□ごむ
□□き
ヒント：書き間違えた時に使うあの文房具や、山や海などの美しい眺めを指す言葉を連想してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けし」を入れると、次のようになります。
けしん（化身）
けしごむ（消しゴム）
けしき（景色）
どれも正しい日本語になりますね。今回は文房具という身近な物から、景色という大きな概念まで、一見バラバラな言葉が「けし」という音でつながっていました。このように身の回りの物をパズルのように言葉に当てはめる習慣を持つと、日常生活でもひらめきの瞬間が増えていきますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「あともう少しで思い出せそう！」という脳のムズムズ感こそが、活性化のサインです。今回は、誰もが持っている筆箱の定番アイテムや、目に見える情景を表す言葉などが登場します。制限時間は1分。あなたの直感と語彙力を信じて、隠れた2文字を探し出しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ごむ
□□き
ヒント：書き間違えた時に使うあの文房具や、山や海などの美しい眺めを指す言葉を連想してみてください。
答えを見る
↓
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↓
正解：けし正解は「けし」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けし」を入れると、次のようになります。
けしん（化身）
けしごむ（消しゴム）
けしき（景色）
どれも正しい日本語になりますね。今回は文房具という身近な物から、景色という大きな概念まで、一見バラバラな言葉が「けし」という音でつながっていました。このように身の回りの物をパズルのように言葉に当てはめる習慣を持つと、日常生活でもひらめきの瞬間が増えていきますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)