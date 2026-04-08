長年にわたって論じられているのに、いまだに結論が出ない「きのこ vs たけのこ」の争い。明治のお菓子「きのこの山」と「たけのこの里」、あなたはどっちが好きですか？

どっちも好きですけどね…

このとめどない抗争に対して、発売元の明治が自ら立ち上がりました。昨年夏に顔写真からどっちタイプなのかを判定する最新AI「KINOTAKE MOTHER」を開発。約50万人がこのAIを試し、その結果はきのこ派52.4％、たけのこ派43.1％と、きのこ派が若干優勢だという結果になりました。

Image: 明治

しかし、見過ごせないのが、きのこもたけのこも両方好きだという「どっちも派」の存在で、この層が4.4％と意外に多いこと。明治ではAIとの対話を幾重にも重ねた末、導き出された最終回答が「2つの商品の完全なる融合」でした。

Image: 明治

ということで、4月14日（火）より、新商品「AI発案 合体しちゃった！きたきたのこのこの山里」が、全国のコンビニや駅売店で限定発売されることになりました。

きのこの山のカリッとしたクラッカー、たけのこの里のサクッとしたクッキーを砕いて、ミルク風味のチョコと小麦パフと共にバー形状に成型。ビターチョコでコーティングしたチョコスナックです。両者のいいとこ取りってやつですね。

AIが開発したパッケージ案 Image: 明治

パッケージデザインまでAIが開発したという未来のお菓子。というか、普通に美味そうなので食べてみたい。AIの使い方としてこれが正しいのかはわかりませんが、長年にわたる争いがこんな平和な形で解決されるならば、いいことなのではないでしょうか？

ちなみにKINOTAKE MOTHERの判定では、わたしはきのこ派でした。まだ判定されてない人は試してみてくださいね。

Source: 明治