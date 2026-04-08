女優の蒼井優（40）が8日、都内で森永乳業「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」の新CM発表会に出席した。

2種類のビフィズス菌で腸から太りにくいカラダづくりをサポートする新商品で、14日から全国発売となる。同社の大容量プレーンタイプとしては17年ぶりの新商品となる。「毎日食べられるちょうどいい酸味。味については家族で食べられる味だと思います」と太鼓判を押した。

蒼井はCMでけん玉を操っている。「けん玉は人生で一度もできたことがなかった、それが半日で、子役の女の子が教えてくれて、撮影中にけん玉ができるようになりました。感謝しています」と裏話を明かした。

30代、40代女性の悩みは「体重、体形」が最も多くなっている。22年に第1子となる女児を出産。蒼井自身は「昔から腸内環境は意識している。子供にも発酵食品を出すようにしている」と語った。脂肪を減らす効果については「おいしい先に減量があるのが一番うれしい」と笑った。

イベントではクイズにも回答し、全問正解の景品として巨大な金のスプーンが贈呈された。

無理なく食べ続けることができる商品のコンセプトにちなみ「あえて頑張りすぎないことや適度に手を抜くコツ」について語った。自身の性格について「私は手抜きのプロなので、逆に頑張っていることの方が少ない。とにかくいろいろな人や物を信じて、手助けしてもらっている」と分析した。

その上で「何か頑張りすぎて笑顔がなくなるくらいなら、笑うことを優先しています。私は時間に追われるのがとても苦手。とにかく早く行動することで、心の余裕、心の道草をする余裕を持つように心がけている。そうすると“まあいいか”と思えることが増える」と持論を述べた。

コツコツやっていることには「家族の靴磨き」を挙げた。「自分と家族の分を夜な夜な、きょう履いた靴をブラッシングしたり、きれいにするようにしています。靴がきれいだと玄関もきれいに見える」と習慣とその効果を語った。