8日、衆議院内閣委員会で、中道改革連合で元厚生労働大臣の長妻昭議員がトランス脂肪酸規制をめぐって黄川田仁志大臣に質問した。

【映像】黄川田大臣が「ちょちょちょ」と当惑？した瞬間（実際の様子）

まず長妻議員は「トランス脂肪酸は体にどういうふうに悪いのか？」と質問。

これに黄川田大臣は「私は、消費者庁の担当大臣でもあるので、今の質問に対してお答えさせていただきますが、ちょっとここは所管外の委員会と認識しています。その上で、お答えさせていただきますが…」とここまで答えたところで答弁を止めた。

実はこの時、事務方が黄川田大臣に近づき、メモを手渡したのだ。黄川田大臣はこの行為に対し、心配は無用とばかりに「ちょちょちょちょ、大丈夫、大丈夫」と伝えた。

その後、黄川田大臣は「トランス脂肪酸については、冠動脈疾患の発症の増加の可能性、また肥満及びアレルギー性疾患についての関連、妊産婦・胎児等への健康への影響の関連が認められた旨の記載があると認識しております」と答えた。

これに対し長妻議員は「（黄川田）大臣、ご自覚ないんですかね。食品安全委員会の所管なんですよ。内閣委員会なんですよ、食品安全委員会。ちょっと大丈夫ですか？」と述べて黄川田大臣の「所管外の委員会」という発言を否定。

その後、長妻議員は国立国会図書館の調査員に確認をとりながら「日本は諸外国と異なり、トランス脂肪酸の含有量の規制も表示義務もない点」を確認し、「中国にも遅れちゃっている」と断じた。

その上で「国民の健康に関わることなので、日本も規制しませんか？ あるいは、表示義務もないわけですから、役所はいろいろな利害関係、あるいはいろいろな業界からの関係もあって動けないんですよ、はっきり言えば。大臣がトップダウンで『検討しろ』とここで言えば物事が動きます。ボトムアップで動きません。私何年もやっていますけど、ぜひ大臣、ご決断いただければ」と訴えた。

この訴えに黄川田大臣は「我が国においては、食品安全委員会が平成24年に取りまとめた食品健康影響評価によりますと、日本人の大多数におけるトランス脂肪酸の摂取量はWHOの基準であるエネルギー比1％未満であり、通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられると評価されております。ですので、消費者庁においては、現時点においては、トランス脂肪酸に関わる規格基準の設定や栄養成分表示の義務化に関わる検討はしておりません。引き続き、関係省庁と連携して食品安全性の確保に努めてまいりたいと考えております」と回答。

この答弁に対し、議場内には「役人の言いなりだな」というヤジが飛んだ。

長妻議員「質問に答えてないと思う」と追及

長妻議員は少し呆れたような様子で「いや、これね、さっき言ったように、役所、やっぱり業界との関係もあるんで動けないんですよ。『日本は他の国よりも低い』と答弁ありましたけども、別に似たような数字ですよね？」と説明を求めた。

黄川田大臣は「先ほどお話ししましたが、トランス脂肪酸摂取量、エネルギー％、平均摂取量は1％未満ということでございますので、健康に対する影響は小さいと考えられます」と答えた。

長妻議員は「いや、だから、それだけ聞くとみんなそうかなと思うんですけど、他の国も1％未満がほとんどじゃないですか。でも、規制、あるいは表示義務をかけているんですよ。他の国は1％未満でも（規制を）かけていて、日本はかけていないのはなぜですか？」と再度聞いた。

黄川田大臣は「我が国の食品表示法第4条第1項の規定により定められた食品表示基準というものがございますが、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、事業者にとって表示が実行可能であること、国際基準と整合していること、この3点をすべて満たす栄養成分の量及び熱量の表示を義務表示事項と定めています。ご質問のトランス脂肪酸については、現時点においてはこの3要件を満たしているとは言えないことから、この表示義務を課していません」と回答した。

長妻議員は「いや、質問に答えてないと思うんですね。他の国は1％未満なのに規制してて、日本だけなんで規制してないのかと。『国内の法律とかなんとか』と言うが、変えりゃいいんじゃないですか？ 与野党全然これ対決する話じゃないですからね。国民の皆さんの健康の話なんで、自民党の皆さんもちょっと前向きに考えていただきたいと思うんですよ。これ、黄川田大臣、ちょっと原稿読まないで、ご自身の意見はどうなんですか？」と迫った。

黄川田大臣は原稿に視線を落とす頻度を先ほどより抑えながら「先ほども答弁している通りでございまして、熱量に対する割合は1％未満ということでございますので、現時点ではこの健康に対する被害は小さいと考えておりますので、特に基準を設ける必要はないのではないか考えています」と答えた。

長妻議員は「被害が『小さい』ってことですよね。『ない』というわけじゃないので、他の国は規制しているわけですよ。何か責めてるわけじゃないので。（黄川田）大臣、もうちょっと研究していただいて、大臣がここで答弁したら本当動きますので、お願いしたいと思います」と述べて、次の質問に移った。

（ABEMA NEWS）

