INI高塚大夢、バースデーサプライズに大喜び「もう一度自分を磨き上げていけたら」 メンバーへの感謝も
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が8日、都内で行われたパーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」新CM発表会に登壇。高塚の誕生日をサプライズで祝った。
【全身ショット】春っぽくパステル衣装で登場したINI
高塚は、4月4日に27歳の誕生日を迎えた。イベントの終盤では、ケーキがサプライズで登場。高塚は「ありがとう！うれしい！」と大喜びでケーキを見つめ、「MEDULLAある！ギターも！」と声を弾ませた。
続けて「27（歳）になったのですが、改めてMEDULLAさんみたいに自分を磨き上げていけたらいいなと思います」と宣言。もう一度メンバーから「おめでとう！」と祝われると「ありがとう！」と美声を響かせ、ライブさながらのマイク乗りにメンバーも驚いていた。
そして「気づけば5年経ちました」としみじみ。「常に一緒にいる人達なので、安心感があるなと思います。きょうは僕が祝っていただきましたが、毎年、お祝いし合えたらと思います」と感謝を伝えた。
INIが出演する新CM『僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア』は、きょう8日から公開。INIメンバーが共同生活を送る空間を舞台に、それぞれが“自分専用”のヘアケアを楽しむ様子を描きながら、「一人ひとりに最適な選択がある」というブランドメッセージを表現している。
【全身ショット】春っぽくパステル衣装で登場したINI
高塚は、4月4日に27歳の誕生日を迎えた。イベントの終盤では、ケーキがサプライズで登場。高塚は「ありがとう！うれしい！」と大喜びでケーキを見つめ、「MEDULLAある！ギターも！」と声を弾ませた。
そして「気づけば5年経ちました」としみじみ。「常に一緒にいる人達なので、安心感があるなと思います。きょうは僕が祝っていただきましたが、毎年、お祝いし合えたらと思います」と感謝を伝えた。
INIが出演する新CM『僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア』は、きょう8日から公開。INIメンバーが共同生活を送る空間を舞台に、それぞれが“自分専用”のヘアケアを楽しむ様子を描きながら、「一人ひとりに最適な選択がある」というブランドメッセージを表現している。