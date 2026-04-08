俳優の知念里奈（45）が、6日、Instagramのストーリーズを更新。身長190センチでバレエダンサーとして活動する長男・慈英さん（20）とお出かけを楽しむ様子を披露した。

【映像】知念里奈と20歳長男との2ショット（顔出しあり）

2005年に結婚を発表し、翌年長男・慈英さんを出産したが、2007年に離婚。2016年にはミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚、2018年に第2子となる次男が誕生している。

Instagramでは、自転車に乗る息子たちや、海で遊ぶ“顔出し”親子ショットなど、家族の仲むつまじい様子をたびたび発信してきた知念。

20歳長男とお出かけ2ショット

2026年4月6日のストーリーズでは、バレエ留学中のドイツから帰国した慈英さんと竹下通りを楽しむ2ショットや、慈英さんの後ろ姿など、お出かけを楽しむ様子を公開。

翌日のストーリーズでは、「子育て自分育て！と一緒に頑張ってきたけど希望いっぱいに歩みを進める姿に なんだか置いて行かれるような さみしい気持ちにもなるんだなぁときのう初めて思いました」と、我が子の成長への複雑な思いをつづっている。

（『ABEMA NEWS』より）