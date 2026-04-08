◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位フアンフランシスコ・エストラダ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ▽バンタム級１０回戦 秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」の公式記者会見が８日、都内のホテルで行われた。前ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王者でＷＢＣ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１位・坪井智也（２９）＝帝拳＝がプロ４戦目への意欲を口にした。

元世界２階級制覇王者でＷＢＣ世界同級６位ペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝とともに壇上に並んだ坪井は「とても強い相手と手合わせできて、うれしく思うし、ワクワクしている」と意欲を示した。そのうえで「尊敬の念を持って、圧倒して勝ちたい」と揺るぎない自信を示した。

一方、ゲバラも「世界戦でなくても、この試合の重要さは分かっている。坪井は大変強いと分かっている。同じメキシコの（元世界王者）クアドラスに勝っているからね。だが、自分は勝つつもりでいる」と一歩も引かない。

坪井は２０２１年世界選手権金メダリストで、アマ戦績は１０６勝（１０ＫＯ・ＲＳＣ２５敗）。２５年３月にプロデビューし、同年６月にプロ２戦目でＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得した。同年１１月の３戦目では元世界王者カルロス・クアドラス（メキシコ）に８回ＴＫＯ勝ちした。

現在、スーパーフライ級（５２・１キロ以下）で、ＷＢＣ＆ＷＢＯ１位、ＷＢＡ５位、ＩＢＦ１０位と主要４団体全てに世界ランキング入りしている。

「映像は何本も見ている。不用意なパンチには気をつけたい。メキシカンらしく、多彩な感じも受ける。尊敬の念を持って圧倒して勝ちたい。何もさせない」と言葉を重ねた坪井。「ここをクリアすれば…」と、年内の世界挑戦も見えてくる。「まずはこの試合に勝つことしか考えていない」と静かな闘志を燃やしていた。

戦績は坪井が３戦３勝（２ＫＯ）、ゲバラが４３勝（２２ＫＯ）５敗２分け、那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。