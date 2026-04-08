桜と雪山が同時に…白馬村で出会った「まるで絵画」の春景色- 「驚きました」「天国ですね」「こんな光景が見られるなんて」

桜と雪山が同時に…白馬村で出会った「まるで絵画」の春景色- 「驚きました」「天国ですね」「こんな光景が見られるなんて」