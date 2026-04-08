女優の蒼井優が８日、東京・京橋のＴＯＤＡ ＨＡＬＬ＆ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥ ＴＯＫＹＯ ＨＡＬＬで行われた森永乳業「ビヒダス ヨーグルト Ｗのビフィズス菌」（１４日発売）の新ＣＭ発表会に出席。天真らんまんな一面をのぞかせ、１時間の会見を盛り上げた。

蒼井はベージュのワンピース姿で登場し「『ヒビダスＷ』のフタになった気持ちで来ました」。同商品のフタの色に合わせてコーディネートしたことを明かし、会場の笑いを誘った。続けて、司会者から両手のネイルを褒められたが「指を挟んで血豆ができてしまったので、オシャレをして隠しています」と照れ笑い。２１日から全国でオンエアされる新ＣＭに出演し「私の定番商品で、よく食べていました。お話をいただいた時はうれしかったです。自信を持ってオススメできます」と胸を張った。

腸内環境を整える「腸活」について以前から興味があったという。「昔から腸内環境に関しては意識してきた方。子どもにも発酵食品を出すように心がけています。腸が不調だと、体が重く感じる。心地よく過ごすために大事だと思っています」。２２年に誕生した長女を一心に思う母親らしい一面ものぞかせた。

イベントの終盤には「ビヒダスＷ」に関するクイズにも挑戦した。「ビヒダスＷを食べるベストなタイミングはいつでしょうか？」という問題を「朝」と「夜」の２択で答える場面では熟考。「朝のイメージが強いですが、ＣＭ撮影では撮影後に食べたので、いつでも！」と同社の担当者も「想定外」と話した回答で会場を沸かせて、正解を勝ち取った。

「ビヒダス ヨーグルト」大容量プレーンタイプとしては１７年ぶりの新商品で、「ビフィズス菌ＢＢ５３６」１００億個と「ビフィズス菌ＭＣＣ１２７４」５０億個を配合したもの。