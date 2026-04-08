気象庁の予想天気図に「台風のたまご＝熱帯低気圧」

気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。

9日（木）～18日（土）のは、画像像で掲載しています。

日本の南に「台風のたまご＝熱帯低気圧」海面水温の高い海域を進む

気象庁の予想天気図に、日本の南に「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。熱帯低気圧は、発達しやすい海面水温が高い海域を進むとみられています。

「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍのことで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

雨風シミュレーション９日（木）～１８日（土）

日本付近は「低気圧」が発達しながら進むことが多く、「反時計回りの渦」が現れる前から、雨雲の発生が予想されています。

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が、「サイパン」や「グアム」の南に現れ、「反時計回りの渦」はだんだんと勢力を強め、西から北へと進路を変えそうです。１８日（土）頃には「沖縄の南」に達する予想です。

このシミュレーションは予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。こ

の「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国４７都道府県の週間予報 ８日（水）から１４日（火）

１０日（金）ごろは、低気圧が発達しながら⽇本海から北⽇本に進み、１１日（土）は北日本を中心に荒れた天気になるおそれがあります。

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