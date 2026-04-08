肉体的にも精神的にも不安定

“国難”の今、日本のかじ取りを担う高市早苗首相（65）と、側近たちとの間には埋め難い深い溝が生じているという。いったい何が起きているのか。主が求心力を失った官邸の内幕をリポートする。

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【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

目下、永田町は高市氏と内閣官房参与の今井尚哉氏（67）が、大ゲンカした話で持ち切りである。安倍晋三元首相の懐刀として知られる今井氏は、経産省出身の大物官僚である。安倍政権時代には首相秘書官や首相補佐官を歴任。内政のみならず外交の重要政策にも関与して“影の総理”などと評されてきた。

ことの発端は、情報誌「選択」4月号に掲載された「高市が『退陣』を口にした夜」と題する記事だった。この記事によれば、先月の日米首脳会談を前に高市氏は、米国大統領ドナルド・トランプ氏（79）への“手土産”として、ホルムズ海峡への自衛隊派遣を行う腹積もりだった。それを知った今井氏は、首相執務室に怒鳴り込んで猛反対。激論の末、派遣は見送られたが、これに高市氏は恨み節を吐いたかと思えば、一転して「つらい」と弱音を漏らし退陣をほのめかした。

高市早苗首相

持病を抱える高市氏は、肉体的にも精神的にも不安定で、限界を悟っているとも書かれたのである。

“いずれ首相から更迭されるだろう”

高市政権の発足から半年足らずで、早くも今井氏との間に埋め難い溝が生じた。件の記事がそう明かしたのに対して、高市首相は7日、参議院予算委員会で「完全な誤報」だと強く否定している。

「記事が公になった後、今井さんは“いずれ首相から更迭されるだろう”と口にしていましたね」

と明かすのは、さる官邸関係者だ。

「あくまで今井さんは“記事は事実無根”などと周囲に釈明しているそうです。さすがに首相執務室で怒鳴るなど乱暴なまねはしなかったようですが、高市さんと今井さんの間で意見の隔たりがあった。修復しがたい亀裂が生じているのは間違いありません。これまでも度々、今井さんは高市さんに進言してきましたが、ことごとく邪険に扱われてきた。米国によるイラン攻撃が発生した直後、首都テヘランに特使を派遣して親書を渡すべきと主張しましたが、高市さんに無視されたと嘆いていたのです」

「安倍さんの肖像写真を雑に扱った」

政治ジャーナリストの青山和弘氏が解説する。

「安倍政権時代から一貫して、今井さんは自らの意見をハッキリ主張して、政策判断に関与するタイプの人物でした。片や高市さんは、強い意見をぶつけてくる人物を好まないため、二人の関係を懸念する声は当初からありました。例えば、今井さんは昨年秋の台湾有事を巡る存立危機事態の首相答弁について、高市さんに明確な軌道修正を求めたようです。また昨年末の尾上定正首相補佐官（66）の『核保有発言』についても、現段階では非核三原則を堅持するという政権の方針に反するとして、高市さんに更迭を進言したのです」

それらの提言を高市氏は黙殺したという。

前出とは別の官邸関係者に聞くと、

「年初に高市さんが伊勢神宮を参拝した際、報道陣の前で安倍さんの肖像写真を見せたことが話題になりましたよね。あの写真、実は今井さんが高市さんにプレゼントしたものだったんです。大切な写真なのに、高市さんは安っぽいペラペラのファイルに入れて雑に扱った。そう感じた今井さんは、“本当にセンスがない”とボヤいていました」

さる自民党関係者いわく、

「怒りに任せて今井参与を更迭すると息巻く高市さんを、木原稔官房長官（56）たちが必死になだめているようです。今井さんが更迭となれば、安倍政権の路線から決別したと受け取られかねません。また普段から高市さんは、木原さんや飯田祐二首席首相秘書官（62）にメモを渡し、二人が事務方に指示をする。その他の秘書官ら官邸官僚たちとは一切会話がありません。車にヒラの秘書官が“箱乗り”するのも嫌がるので、移動中に打ち合わせも満足にできない。さすがに飯田さんは“かばんを持たせてください”と頼んで同乗を許されたようですが。もはや各省庁から派遣された優秀な秘書官たちは、総理を支える気がなくなっています」

4月9日発売の「週刊新潮」では、盤石に見えた高市政権のほころびと、首相と周囲のあつれきについて、詳しく報じる。

「週刊新潮」2026年4月16日号 掲載