中央区が不審者情報「女子高生を見てウィンクをした男性がいる」→“地元芸人”も反応
ジャングルポケット・おたけが7日、自身のXを更新。東京都中央区が同日伝えた不審者情報で恐怖の思いをつづった。
【写真】「地元なので怖いので」中央区の不審者情報について心境をつづったおたけの投稿
中央区は7日午前7時29分、公式Xを更新。6日午後10時35分ごろ、「日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました」と伝え、「不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」と呼び掛けた。
同日午後6時22分には「追加情報」として「メールけいしちょうに基づき発信したものですが、改めて確認したところ、女子高校生はニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ、身の危険を感じ警察に相談したとのことでした」と伝えている。
この不審者情報には、中央区でもんじゃ焼き店を運営するおたけが7日午後0時44分に「もう少し詳しく教えて下さい」と投稿。「地元で起きてる事なので気になるだけです。地元なので」「地元なので怖いので」と他のX利用者からの反応に答えるように心境も説明していた。
【写真】「地元なので怖いので」中央区の不審者情報について心境をつづったおたけの投稿
中央区は7日午前7時29分、公式Xを更新。6日午後10時35分ごろ、「日本橋人形町1丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました」と伝え、「不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」と呼び掛けた。
この不審者情報には、中央区でもんじゃ焼き店を運営するおたけが7日午後0時44分に「もう少し詳しく教えて下さい」と投稿。「地元で起きてる事なので気になるだけです。地元なので」「地元なので怖いので」と他のX利用者からの反応に答えるように心境も説明していた。