TWS（トゥアス）が6日、公式SNSに5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」の「LOVE GUIDE」バージョンのオフィシャルフォトとコンセプトフィルムを公開した。50種類の愛の表現をガイドブック形式でまとめたコンテンツだ。

韓国公営放送MBCは8日「それぞれの方法で愛に近づくTWSの明るい姿が写真に映し出されている。白いシャツにカメラを持ち、清涼感をアピールするSHINYU（シニュ）から、ヘルメットをかぶって胸が高鳴る桜デートを提案するDOHOON（ドフン）、スイカを差し出し深いまなざしで相手を魅了するYOUNGJAE（ヨンジェ）、甘いビジュアルでケーキを勧めるHANJIN（ハンジン）、愛の錠を握りながらだらりとしたウインクを送るJIHOON（ジフン）、目を細めてさわやかな笑顔を見せるKYUNGMIN（ギョンミン）まで、TWSならではのロマンチックな瞬間が視線を奪った」と詳しく伝えた。

また追加で公開されたバージョンでは、デートの「成功」と「挫折」を鮮明に対比させた。個人カットでは、遊園地やロードトリップ、列車旅行などそれぞれのロマンを実現したデートで、胸の高鳴りを表現した。しかし、バイクが故障したり工事で道路が渋滞したりと、予期せぬ出来事に戸惑いもみせている。まだ恋に不器用な6人のメンバーの可愛らしい失望が続くなど、ユニークさを演出した。

27日に5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」をリリースする。MBCは「与えられた運命を超えて主体的に愛を完成させていく新たな物語が込められたアルバムだ。心地よいウイットとあふれる活力に満ちたTWSだけのラブストーリーに、世界のファンの注目が集まっている」とリポートした。