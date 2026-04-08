テクミラホールディングス<3627.T>が大幅反発している。７日の取引終了後に集計中の２６年２月期の連結業績について、売上高が従来予想の１０２億円から１０４億５００万円（前の期比６．８％減）へ、最終損益が９０００万円の赤字から５８００万円の赤字（前の期１億４０００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



ＩｏＴ＆デバイスセグメントで中国深セン工場での生産が順調に進み、２月下旬の春節前の出荷が予想以上の水準となったことが要因。また、在庫縮減に向けた顧客への販売が上手く進んだことにより、前回予想時は保守的に見ていた自社製品の期末在庫の棚卸評価損が減少したことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS