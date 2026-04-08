マンチェスター・U、イングランド代表DFマグワイアと27年まで契約延長「この上ない名誉」
マンチェスター・ユナイテッドは7日、イングランド代表DFハリー・マグワイアとの契約を27年6月まで延長したことを発表した。なお、新契約には1年間の延長オプションが付帯している。
1993年3月5日生まれの33歳は19-20シーズンにレスター・シティから、当時のDF史上最高額となる移籍金8000万ポンド(約156億円)でマンチェスター・Uに加入した。在籍7年目を迎えており、公式戦266試合に出場。22-23シーズンのカラバオ杯、23-24シーズンのFA杯獲得を経験している。
一時はベンチを温める時期が続き、退団も噂された。プレミアリーグやセリエA、リーグアンのクラブなども獲得に興味を示していたが、マグワイア自身は残りのキャリアをオールド・トラフォードで過ごすことを望んでいた。
クラブを通じ、マグワイアは「マンチェスター・ユナイテッドの選手としてプレーできることは、この上ない名誉です。それは、私自身と家族にとって毎日誇りに思える責任でもあります」と語っている。
「この素晴らしいクラブでの私の旅を少なくとも8シーズンに延長できることを嬉しく思います。特別なサポーターの皆さんの前でプレーを続け、共にさらに素晴らしい瞬間を創り出していきたいと思っています」
1993年3月5日生まれの33歳は19-20シーズンにレスター・シティから、当時のDF史上最高額となる移籍金8000万ポンド(約156億円)でマンチェスター・Uに加入した。在籍7年目を迎えており、公式戦266試合に出場。22-23シーズンのカラバオ杯、23-24シーズンのFA杯獲得を経験している。
クラブを通じ、マグワイアは「マンチェスター・ユナイテッドの選手としてプレーできることは、この上ない名誉です。それは、私自身と家族にとって毎日誇りに思える責任でもあります」と語っている。
「この素晴らしいクラブでの私の旅を少なくとも8シーズンに延長できることを嬉しく思います。特別なサポーターの皆さんの前でプレーを続け、共にさらに素晴らしい瞬間を創り出していきたいと思っています」