アメリカのトランプ大統領は7日、イランとの2週間の停戦に合意したと明らかにしました。中継です。

戦闘のエスカレーションは土壇場で回避された形ですが、停戦期間に、アメリカとイランが戦闘の終結で合意できるかが焦点です。

トランプ大統領は7日、SNSで仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相の要請に応じ、イランがホルムズ海峡を開放することを条件に2週間の停戦に合意したと明らかにしました。トランプ大統領はイランが提示した10項目の提案を「交渉の現実的な基盤になる」と評価し、2週間の停戦期間で「合意を成立させることが可能」だとしています。イランの10項目の提案が今後の交渉の焦点となりますが、アメリカ軍の中東地域からの撤退などをイラン側が主張していることから、アメリカメディアは「両国には大きな隔たりが残っている」と指摘しています。

ホワイトハウス当局者によりますと、軍事作戦を共に実施しているイスラエルも停戦に合意したということですが、AP通信は「イスラエル国内では合意について懸念が広がっている」と伝えています。アメリカとイランは10日にパキスタンの首都イスラマバードで初めての協議を行う予定です。アメリカのニュースサイト・アクシオスはアメリカの交渉団はバンス副大統領が主導する見通しだと報じました。

トランプ大統領は交渉期限を日本時間の8日午前9時に設定し、それまでに合意できなければイランの発電所などを破壊すると圧力をかけていましたが、直前に回避されました。

その舞台裏としてアメリカメディアは、中国がイランに対し、アメリカとの停戦に応じるよう働きかけたと伝えています。