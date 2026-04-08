敵地ブルージェイズ戦でアクシデント

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席では一塁牽制した捕手の手が腕に当たり顔をしかめる場面もあった。ただ試合後、ブルージェイズの捕手は大谷に謝罪したという。カナダの記者が報じている。

問題のシーンは5回無死一塁の場面。捕手のバレンズエラが一塁走者を牽制し、ボールが打席に立つ大谷の背中側を通る形となった。この際、バレンズエラの振り切った手が、大谷の左腕に当たった。この打席は右飛に倒れたが、ベンチに戻ってからも左肘付近を気にする場面があった。

カナダのスポーツメディア「スポーツネット」のベン・ニコルソン・スミス記者は試合後、自身のXで「バレンズエラは、オオタニに謝罪したと語った」と報じた。取材に対し「彼に“ごめんなさい”と言った。受け入れてくれたかは分からないが、謝ったんだ」と口にしたという。

またスミス記者は「バレンズエラは、一塁への牽制を試みた際、親指と手首がオオタニに当たってしまった」と詳細な情報も伝えている。



（THE ANSWER編集部）