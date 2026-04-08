Ｆ１レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）の大争奪戦が始まりそうだ。

専門メディア「ｍｏｔｏｒ・ｅｓ」によると、２０２１年から４季連続チャンピオンのフェルスタッペンは、成績低迷に加えてＦ１の新規定やレッドブルについて「楽しくない」「マリオカートみたいだ」など不満をもらしているという。その上で今シーズン限りでの現役引退を示唆し、周囲を驚かせた。

フェルスタッペンとレッドブルとの契約は２０２８年シーズンまでとなっているが、引退とは別に今季の成績次第では契約解除できる条項がある。同メディアは「２７年にフリーエージェントになることはほぼ確実であり、どれだけ（メルセデス代表の）トト・ウルフが否定しようとも、空席のあるグリッド上のチームはドライバー（フェルスタッペン）と契約したがることは明らかだ」と伝えた。

Ｆ１は２２人のドライバーのうち、１５人が今季限りで契約満了を迎える。そこで「複数のチームがフェルスタッペンの獲得に乗り出す。具体的にはウィリアムズ、メルセデス、フェラーリ、アウディ、アルピーヌ、アストンマーティンに加えて、レッドブルの２チーム（レーシングブルズ）も含まれる」という。

さらに「４度の世界チャンピオンをめぐる入札合戦は舞台裏ですでにスタートしているに違いないが、情報漏えいや噂が広まるのは５月以降になるだろう」と指摘。今後は現役引退も含めて、フェルスタッペンの動向がＦ１界を騒がせそうだ。