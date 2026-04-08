敵地ブルージェイズ戦

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと対戦し4-1で勝利した。前夜の試合で、2本塁打の活躍を見せたダルトン・ラッシング捕手がスタメンから外れ、ファンからも様々な声があがっている。

この日の先発マスクは正捕手のウィル・スミス。6日（同7日）の同カードで先発したラッシングはスタメンを外れた。ラッシングはその試合で、7回に右中間へ今季2号ソロ、8回にも右翼席へ3号ソロを放つなど、4打数4安打2本塁打2打点と大暴れを見せていた。

今季3試合の出場で3本塁打、打率.667という活躍をみせている25歳の不在に、X上のファンからは様々な声があがっている。

「昨日あれだけ良かったラッシングを外すのもったいないなー」

「なんで絶好調のラッシング使わんのやろ。スミス優先でも連休でええと思うけど」

「ラッシングは、内野守れないのかな？？」

「右投手なのでひょっとしたら…と思ったけれど、ラッシングもスタメンには入らず」

「ラッシングの打席をスミスの休養日以外にもどうにか捻り出してほしい」

「ラッシングがこんだけ打つと正捕手をスミスにするか贅沢な悩みが発生する」

「スミスか〜ラッシングもったいねーな」

一方、長らくドジャースの正捕手を務めているスミスは、この試合5打数無安打もシーズンでは2本塁打。起用が悩ましいという声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）