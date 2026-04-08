ENVii GABRIELLA、配信シングル「私はオバさんになってる」本日リリース。5月より＜Special Live & Talk 「エンガブの部屋」＞開催も
ENVii GABRIELLAが、配信シングル「私はオバさんになってる」を本日リリースした。
本楽曲は、2026年2月開催の＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞で実施された、ライブで披露した未発表4曲からお気に入りの1曲を投票する企画で、1000を超える票が集まった1位の楽曲だという。
「オバさんになっても人生楽しい！」というメッセージが込められた気分の上がるハッピーな1曲に仕上がっているとのことで、「B・B・A！K・B・B・A！」といった掛け声と「オバさん！」といったコール＆レスポンスも含めライブで盛り上がる曲だという。なお、「私はオバさんになってる」のビジュアライザーが本日20時より公開される。
また、5月9日から＜Special Live & Talk 『エンガブの部屋』＞が全国15カ所でスタートする。過去のアルバム3作品で行ったツアーの内容を、会場ごとに変えて合計5パターンで披露するとのこと。2026年は東京以外のライブがこのツアーのみとなるので、ぜひこの機会にエンガブのライブに参戦して欲しい。
◾️「私はオバさんになってる」
2026年4月8日（水）リリース
配信：https://engab.lnk.to/obasan_EN
◾️＜ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋」＞
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.36 in 静岡」
2026年5月9日（土） 静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA
OPEN 14:00 / START 14:30 OPEN 17:00 / START 17:30
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.37 in 名古屋」
2026年5月10日（日） 名古屋 ダイアモンドホール
OPEN 16:00 / START 16:30
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.38 in 西川口」
2026年5月16日（土） 西川口 LIVE HOUSE Hearts
OPEN 14:30 / START 15:00 OPEN 17:30 / START 18:00
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.39 in 長崎」
2026年5月23日（土） 長崎 DRUM Be-7
OPEN 17:30 / START 18:00
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.40 in 福岡」
2026年5月24日（日） 福岡 DRUM Be-1
OPEN 16:00 / START 16:30
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk 「エンガブの部屋 Vol.41 in 広島」
2026年5月30日（土） 広島 LIVE VANQUISH
OPEN 17:30 / START 18:00
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.42 in 高松」
2026年5月31日（日） 高松オリーブホール
OPEN 16:00 / START 16:30
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk 「エンガブの部屋 Vol.43 in 仙台」
2026年6月6日（土）仙台 Rensa
OPEN 17:30 / START 18:00
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk 「エンガブの部屋 Vol.44 in 青森」
2026年6月7日（日）青森 Quarter
OPEN 16:00 / START 16:30
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.45 in 帯広」
2026年6月19日（金）帯広 MEGA STONE
OPEN 18:30 / START 19:00
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.46 in 札幌」
2026年6月21日（日）札幌 cube garden
OPEN 12:00 / START 12:30 OPEN 15:00 / START 15:30
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.47 in 大阪」
2026年6月27日（土）大阪 BIGCAT
OPEN 17:30 / START 18:00
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.48 in 神戸」
2026年6月28日（日）神戸 LiveHallクラブ月世界
OPEN 16:00 / START 16:30
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.49 in 新横浜」
2026年7月4日（土） 新横浜NEW SIDE BEACH!!
OPEN 14:30 / START 15:00 OPEN 17:30 / START 18:00
・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.50 in 柏」
2026年7月11日（土） 柏 PALOOZA
OPEN 14:30 / START 15:00 OPEN 17:30 / START 18:00
◾️配信シングル「Pure Frigidity」
2026年1月21日（水）配信
配信リンク：https://engab.lnk.to/PureFrigidity
■『ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 ENGABALL at Zepp DiverCity(TOKYO)』＜KING e-SHOP限定盤＞
発売日：2026年2月4日（水）
▼形態・価格
価格：\11,000（税込）品番：NKZX-37〜39
「Blu-ray＋2CD」3枚組
▼収録内容
【Blu-ray】
01 Opening -BALL-
02 Love is Always Light of My Life
03 イキル
04 AMNESIA
05 MC 1
06 オダマリナサイ
07 オワッテンネ
08 ハッピーハッピーウェイウェイドンチー
09 豪華ネェサン
10 Dancer 1
11 利害一致
12 MC 2
13 OL -Happy Ever After-
14 BL
15 Raining Raining
16 MC 3
17 HSP
18 Lonely Burning Boom Boom Night
19 Ride
20 Kamus Solo 〜 Dancer 2
21 Unloved
22 PAY ME (Rock ver)
23 What’s My Name
24 Divalicious
25 SLAY
26 (Life is Always Like a)Ball
27 MC 4
28 誕生誕生Birthday
＜ENCORE＞
29 豪華ネェサン Luxe Remix
30 Don’t talk just kiss
31 サイコダンス
32 MC 5
33 Symphony
【SPECIAL LIVE CD : 2 DISCS】
［DISC-1]
01 Opening -BALL-
02 Love is Always Light of My Life
03 イキル
04 AMNESIA
05 MC 1
06 オダマリナサイ
07 オワッテンネ
08 ハッピーハッピーウェイウェイドンチー
09 豪華ネェサン
10 Dancer 1
11 利害一致
12 MC 2
13 OL -Happy Ever After-
14 BL
15 Raining Raining
16 MC 3
17 HSP
18 Lonely Burning Boom Boom Night
19 Ride
20 Kamus Solo 〜 Dancer 2
［DISC-2]
01 Unloved
02 PAY ME (Rock ver)
03 What’s My Name
04 Divalicious
05 SLAY
06 (Life is Always Like a)Ball
07 MC 4
08 誕生誕生Birthday
＜ENCORE＞
09 豪華ネェサン Luxe Remix
10 Don’t talk just kiss
11 サイコダンス
12 MC 5
13 Symphony
詳細：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZX-37/
関連リンク
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