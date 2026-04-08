ENVii GABRIELLAが、配信シングル「私はオバさんになってる」を本日リリースした。

本楽曲は、2026年2月開催の＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞で実施された、ライブで披露した未発表4曲からお気に入りの1曲を投票する企画で、1000を超える票が集まった1位の楽曲だという。

「オバさんになっても人生楽しい！」というメッセージが込められた気分の上がるハッピーな1曲に仕上がっているとのことで、「B・B・A！K・B・B・A！」といった掛け声と「オバさん！」といったコール＆レスポンスも含めライブで盛り上がる曲だという。なお、「私はオバさんになってる」のビジュアライザーが本日20時より公開される。

また、5月9日から＜Special Live & Talk 『エンガブの部屋』＞が全国15カ所でスタートする。過去のアルバム3作品で行ったツアーの内容を、会場ごとに変えて合計5パターンで披露するとのこと。2026年は東京以外のライブがこのツアーのみとなるので、ぜひこの機会にエンガブのライブに参戦して欲しい。

◾️＜ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋」＞ ・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.36 in 静岡」

2026年5月9日（土） 静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA

OPEN 14:00 / START 14:30 OPEN 17:00 / START 17:30

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.37 in 名古屋」

2026年5月10日（日） 名古屋 ダイアモンドホール

OPEN 16:00 / START 16:30

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.38 in 西川口」

2026年5月16日（土） 西川口 LIVE HOUSE Hearts

OPEN 14:30 / START 15:00 OPEN 17:30 / START 18:00

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.39 in 長崎」

2026年5月23日（土） 長崎 DRUM Be-7

OPEN 17:30 / START 18:00

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.40 in 福岡」

2026年5月24日（日） 福岡 DRUM Be-1

OPEN 16:00 / START 16:30

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk 「エンガブの部屋 Vol.41 in 広島」

2026年5月30日（土） 広島 LIVE VANQUISH

OPEN 17:30 / START 18:00

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.42 in 高松」

2026年5月31日（日） 高松オリーブホール

OPEN 16:00 / START 16:30

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk 「エンガブの部屋 Vol.43 in 仙台」

2026年6月6日（土）仙台 Rensa

OPEN 17:30 / START 18:00

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk 「エンガブの部屋 Vol.44 in 青森」

2026年6月7日（日）青森 Quarter

OPEN 16:00 / START 16:30

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.45 in 帯広」

2026年6月19日（金）帯広 MEGA STONE

OPEN 18:30 / START 19:00

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.46 in 札幌」

2026年6月21日（日）札幌 cube garden

OPEN 12:00 / START 12:30 OPEN 15:00 / START 15:30

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.47 in 大阪」

2026年6月27日（土）大阪 BIGCAT

OPEN 17:30 / START 18:00

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.48 in 神戸」

2026年6月28日（日）神戸 LiveHallクラブ月世界

OPEN 16:00 / START 16:30

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.49 in 新横浜」

2026年7月4日（土） 新横浜NEW SIDE BEACH!!

OPEN 14:30 / START 15:00 OPEN 17:30 / START 18:00

・ENVii GABRIELLA Special Live&Talk「エンガブの部屋 Vol.50 in 柏」

2026年7月11日（土） 柏 PALOOZA

OPEN 14:30 / START 15:00 OPEN 17:30 / START 18:00

◾️配信シングル「Pure Frigidity」

2026年1月21日（水）配信

配信リンク：https://engab.lnk.to/PureFrigidity

■『ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 ENGABALL at Zepp DiverCity(TOKYO)』＜KING e-SHOP限定盤＞

発売日：2026年2月4日（水） ▼形態・価格

価格：\11,000（税込）品番：NKZX-37〜39

「Blu-ray＋2CD」3枚組 ▼収録内容

【Blu-ray】

01 Opening -BALL-

02 Love is Always Light of My Life

03 イキル

04 AMNESIA

05 MC 1

06 オダマリナサイ

07 オワッテンネ

08 ハッピーハッピーウェイウェイドンチー

09 豪華ネェサン

10 Dancer 1

11 利害一致

12 MC 2

13 OL -Happy Ever After-

14 BL

15 Raining Raining

16 MC 3

17 HSP

18 Lonely Burning Boom Boom Night

19 Ride

20 Kamus Solo 〜 Dancer 2

21 Unloved

22 PAY ME (Rock ver)

23 What’s My Name

24 Divalicious

25 SLAY

26 (Life is Always Like a)Ball

27 MC 4

28 誕生誕生Birthday

＜ENCORE＞

29 豪華ネェサン Luxe Remix

30 Don’t talk just kiss

31 サイコダンス

32 MC 5

33 Symphony 【SPECIAL LIVE CD : 2 DISCS】

［DISC-1]

01 Opening -BALL-

02 Love is Always Light of My Life

03 イキル

04 AMNESIA

05 MC 1

06 オダマリナサイ

07 オワッテンネ

08 ハッピーハッピーウェイウェイドンチー

09 豪華ネェサン

10 Dancer 1

11 利害一致

12 MC 2

13 OL -Happy Ever After-

14 BL

15 Raining Raining

16 MC 3

17 HSP

18 Lonely Burning Boom Boom Night

19 Ride

20 Kamus Solo 〜 Dancer 2

［DISC-2]

01 Unloved

02 PAY ME (Rock ver)

03 What’s My Name

04 Divalicious

05 SLAY

06 (Life is Always Like a)Ball

07 MC 4

08 誕生誕生Birthday

＜ENCORE＞

09 豪華ネェサン Luxe Remix

10 Don’t talk just kiss

11 サイコダンス

12 MC 5

13 Symphony 詳細：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZX-37/